Ryan Gosling et son cardigan dans Projet Dernière Chance, c'est ça qu'on veut. Image: Amazon Studios

Comment Ryan Gosling a rendu cet accessoire vintage indispensable

Le pull que porte l’acteur Ryan Gosling dans le très apprécié Projet Dernière Chance suscite un véritable engouement sur les réseaux sociaux.

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Un cardigan en laine est en train d’enflammer les réseaux sociaux. La raison principale: le film Projet Dernière Chance. Le film cartonne actuellement au cinéma en effectuant le meilleur démarrage de l’année, tout en alignant les critiques dithyrambiques du côté des spectateurs.

Si l’amitié entre un astronaute et un extraterrestre a réchauffé les cœurs, le look de Ryan Gosling a lui aussi séduit le public. Dans le film, l’acteur incarne un professeur de biochimie au style légèrement hipster, dont la pièce maîtresse est son cardigan blanc orné de deux renards tricotés.

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Bien qu’il n’apparaisse que dans quelques scènes, ce cardigan a déclenché un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Tweets, posts et reels sur Instagram et TikTok: le look geek et décontracté de Ryan Gosling fait craquer les internautes.

Selon Glyn Dillon, le créateur des costumes de Projet Dernière Chance, le vêtement provient d’une collection vintage de Mary Maxim, une marque canadienne célèbre pour ses modèles de tricot des années 1950 à 1970. Ces cardigans sont associés à une esthétique traditionnelle et rurale, typiquement nord-américaine, qui sied parfaitement à Ryan Gosling, lui-même canadien. Depuis l'engouement pour le film, le kit de couture est désormais en rupture de stock sur le site de la marque.

Glyn Dillon raconte sur son compte Instagram l’histoire inattendue derrière ce cardigan devenu emblématique.

Repéré lors d’une foire vintage à Londres en avril 2024, le vêtement — initialement orné de motifs de loups — séduit immédiatement le costumier, qui en partage aussitôt l’image avec son collègue et co-créateur des costumes, David Crossman. Ce dernier émet toutefois des réserves, estimant que le motif pourrait paraître trop agressif pour un personnage d’enseignant.

Le modèle original, c'est celui-ci: Image: Mary Maxim

Image: Mary Maxim

Initialement acquis à titre personnel, le cardigan prend une tout autre dimension lors d’un premier essayage avec l’acteur principal Ryan Gosling, qui s’enthousiasme pour la pièce. Rapidement, réalisateurs et producteurs valident son potentiel à l’écran, au point d’envisager son intégration au film. Mais à l’approche du tournage, une idée inattendue de Gosling vient tout bouleverser: remplacer les loups par des renards, inspirés par ses observations de la faune urbaine londonienne.

Malgré un calendrier serré, l’équipe saisit cette opportunité créative. Les motifs sont repensés pour paraître plus doux et accessibles, de nouvelles laines sont commandées, et les tricoteurs mobilisés en urgence pour produire les versions finales. Dillon ajuste notamment les visages des animaux pour leur donner une apparence plus amicale, en accord avec la vision du personnage.

Si vous regardez la garde-robe de Ryland Grace (le personnage de Gosling), vous verrez une combinaison de détails très précis. Ryan avait eu une rencontre avec un renard et voulait un cardigan à motifs de renards. Il portait des t-shirts à thèmes scientifiques inspirés de ceux, humoristiques, que porte mon fils. Tout est un détail personnel.» Chris Miller, coréalisateur de Projet Dernière Chance The hollywood Reporter

Le cardigan rétro au sommet de l'élégance

Remis au goût du jour il y a quelques années par Harry Styles, adepte de tricots en tous genres, le cardigan en laine signe aujourd’hui un retour remarqué en 2026.

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Ce week-end encore, l’acteur Andrew Garfield assurait la promotion du film The Magic Faraway Tree, dont l’avant-première a eu lieu le 22 mars à Londres, vêtu d’un cardigan animalier. De quoi exciter encore un peu plus les amateurs de tricot sortant de la projection de Projet Dernière Chance, sorti vendredi dernier dans les pays anglo-saxons.

Le panache du tricot: Andrew Garfield Image: Getty

Harry Styles Image: BBC

Josh O'Connor Image: lofficiel

Il est donc venu le temps pour vous d’aller fouiller dans l’armoire de papa afin d’y dénicher un tricot vintage et de briller en société durant ces premières semaines de printemps qui ont vu le froid revenir. N’oubliez pas les lunettes: c’est aussi ce qui rend Ryan Gosling particulièrement attachant dans le film. Ça donne l’air plus intelligent.