Ryan Gosling et sa montre Tag Heuer sont perdus dans l’espace. Image: MGM

Ryan Gosling signe l’un des meilleurs films de sa carrière

Dans Projet Dernière Chance, Ryan Gosling est envoyé au fin fond du cosmos afin de sauver la terre. En résulte un formidable film de science-fiction en forme d’ode au savoir et à l’amitié.

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En allant voir Projet Dernière Chance, ne vous attendez pas à un film spatial dans la lignée de 2001: L’Odyssée de l’espace (1969) de Stanley Kubrick et d’Interstellar (2014) de Christopher Nolan.

Si ces deux films ont en commun leur dimension de «hard science-fiction», ce sous-genre qui consiste à proposer une SF réaliste, ce nouveau long métrage avec Ryan Gosling s’en distingue par la générosité d’une comédie et d'une émotion qui n'est pas sans rappeler celle de E.T., l’extra-terrestre (1982) de Steven Spielberg. C’est donc après quelques rires et quelques larmes que vous ressortirez de ces 2h30 de projection dont on ne voit pas le temps passer.

Derrière la caméra de ce blockbuster à 200 millions de dollars, on trouve les cinéastes Phil Lord et Christopher Miller. Le duo s’est imposé à Hollywood grâce à son humour et son sens de la mise en scène, notamment avec le diptyque déjanté 21 et 22 Jump Street (2012-2014). Ils ont également marqué l’animation en dynamitant ses codes avec La Grande Aventure LEGO (2014) et sa suite, ainsi qu’avec Spider-Man: New Generation (2018) et Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Projet Dernière Chance tire son scripte du roman éponyme de l'écrivain américain Andy Weir à qui l'on doit notamment Seul sur Mars, déjà adapté au cinéma par Ridley Scott en 2015 avec le sympathique Matt Damon. C'est d'ailleurs le même scénariste, Drew Godard, qui est aux manettes. Pour réaliser leur vision, la production a cette fois fait appel à Ryan Gosling qui renfile sa combinaison d'astronaute près d'une décennie après avoir incarné Neil Amstrong dans First Man: Le Premier Homme sur la Lune de Damien Chazelle.

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Ryan Gosling incarne le docteur Ryland Grace, un scientifique un peu gauche et peu enclin à jouer les héros, qui se réveille amnésique, seul survivant d’une mission spatiale destinée à sauver la planète. A mesure que sa mémoire lui revient, le puzzle se reconstitue: un organisme extraterrestre, nommé Astrophage, se nourrit d’étoiles et menace notre Soleil de s’éteindre. En tant que docteur en biologie moléculaire, il a été envoyé au fin fond de la galaxie pour en percer le mystère.

Mais alors qu’il dérive dans le cosmos, la solution pourrait venir d’une rencontre inattendue: celle d’un autre vaisseau échoué et d’un extraterrestre à son bord, avec lequel il va tenter de communiquer. De cette improbable alliance naît une relation aussi touchante que déterminante pour la survie de l’humanité. Lorsque Ryland Grace découvre que son camarade alien est bienveillant et confronté au même problème, les deux font équipe pour sauver leurs planètes respectives.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Le meilleur du film spatial

Comme dans la chanson Space Oddity, dans laquelle David Bowie contait l’histoire d’un astronaute perdu dans l’espace, Projet Dernière Chance s’inscrit dans une trame déjà vue maintes fois au cinéma.

Le film emprunte ainsi à tout un pan de la science-fiction: une expédition pour sauver la Terre d’un soleil mourant, comme dans Sunshine (2007) de Danny Boyle, ou encore le récit d’un astronaute contraint de survivre seul dans son vaisseau, à l’image de Gravity (2013) d’Alfonso Cuarón, et évidemment Premier Contact (2016) de Denis Villeneuve, où des scientifiques tentent de communiquer avec une forme de vie extra-terrestre.

Des exemples, on pourrait en citer tant. Et pourtant, le film du duo Lord-Miller réussit à nous entraîner sur un terrain rafraîchissant.

Le secret de sa réussite tient sans doute à la capacité des cinéastes à surprendre, à commencer par le ton comique du film, qui s’appuie pourtant sur un postulat profondément pessimiste: à l’image du nôtre, le monde se meurt. Mais la sympathie immédiate que suscite le personnage principal, loin des clichés du scientifique froid et taciturne, donne envie de le suivre dans sa mésaventure.

Et c’est surtout sa relation avec Rocky, l'entité extraterrestre au nom inspiré de sa ressemblance avec un caillou, qui confère au film son charme et son originalité, le distinguant d’une science-fiction souvent formatée.

Voilà à quoi ressemble une amitié entre un humain et un extraterrestre. Image: MGM

Sans trop en divulguer sur la nature de son compagnon de fortune, difficile de ne pas être admiratif du travail accompli par la production, qui propose ici quelque chose de véritablement inédit. Exit la bestiole mignonne façon Baby Yoda ou la créature anthropomorphique qui nous vient spontanément à l’esprit lorsqu’on évoque la figure extraterrestre: Rocky se présente sous une forme inattendue, mais redoutablement efficace. On y croit, et très vite, on s’y attache.

Cette impression de vraisemblance doit également beaucoup à la prouesse technique du film, qui privilégie des effets spéciaux pratiques et rend tout ce que l’on perçoit à l’écran profondément tangible. De plus, le rythme du film, pourtant relativement long avec ses 2h30, parvient à maintenir le spectateur en haleine, aussi bien dans ses scènes d’action que dans ses séquences d’exposition.

Ponctuée de flash-back, la narration se déploie à travers les souvenirs de Ryland Grace, révélant comment ce simple professeur de sciences dans une école primaire est devenu un élément clé du projet «Dernière Chance». On y découvre notamment sa relation avec Eva Stratt (Sandra Hüller), la cheffe du projet mandatée par les Nations unies, ainsi que les raisons pour lesquelles il a accepté la mission malgré sa couardise.

Après le triomphe oscarisé de Anatomie d’une chute et de La Zone d’intérêt en 2023, l’actrice allemande Sandra Hüller est de retour.

Une déclaration d'amour à la science

Projet Dernière Chance est un film en tout point scientifique. C’est d’ailleurs une ode à la recherche, au consensus et à la collaboration. Pourtant, à une époque où le conservatisme gagne du terrain aux États-Unis, au point de supplanter la science par des croyances, le film réussit à intégrer des références religieuses sous-jacentes pour faire passer son message.

Le titre lui-même (Project Hail Mary en VO) renvoie à une dernière chance désespérée — «Hail Mary» vient du latin «Ave Maria», où encore le nom du héros qui fait référence à la Grâce, soit l'aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut.

Si la foi religieuse n’est qu’esquissée, la foi en la science, elle, est au cœur du récit. Les personnages croient que des solutions existent, que les problèmes sont solubles. Ils cherchent à construire, à innover, dépassant les blocages partisans pour mettre la créativité collective au service du bien commun. C’est l’entraide, à travers nos différences, qui constitue la véritable clé de notre survie.

En ces termes, le film de Phil Lord et Christopher Miller réussit l’exploit d’aborder la fin du monde sans jamais sombrer dans le pathos. Porté par la présence solaire de Ryan Gosling et de son improbable compagnon rocheux, Projet Dernière Chance est un feel-good movie plein d’espoir. Et s’il y a bien une chose dont on a besoin en ce moment, c’est bien de cela. Foncez, vous ne le regretterez pas.

«Projet Dernière Chance» de Phil Lord et Christopher Miller est sorti sur les écrans romands le 18 mars 2026. Durée: 2h36m.