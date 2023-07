Jennifer Lopez a lancé sa marque de cocktails Delola en avril. Image: instagram/canva

Jennifer Lopez a fait une bourde

L'actrice et chanteuse a fait la promotion de sa marque de cocktail sur Instagram alors que son mari, Ben Affleck, est un ancien alcoolique... Les internautes n'ont pas du tout apprécié.

Jennifer Lopez est plus qu'une simple chanteuse. La dame est aussi businesswoman! Tout comme Kendall Jenner (et bien d'autres), elle a lancé sa propre marque d'alcool – que dis-je, de cocktail – parce que what else?

Si la chanteuse est d'ordinaire soutenue par ses fans, sa dernière publication Instagram lui a causé pas mal de tort.

JLo s'est filmée au supermarché afin de s'acheter quelques bouteilles de sa marque Delola pour sa petite soirée entre amis. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel alcool. Il s'agit de Spritz hypocaloriques prêts à boire, écrit le Figaro. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. En gros, il s'agit de cocktails contenants peu de calories.

Vidéo: instagram

«J'apprécie les cocktails occasionnels. Je bois de manière responsable, je ne bois pas pour me saouler», a-t-elle trouvé bon de préciser dans sa vidéo. Sacrilège! Les internautes lui sont aussi tôt tombés dessus, lui reprochant un manque de tact inouï.

En effet, son mari, Ben Affleck, se bat depuis plusieurs années contre des problèmes d'alcool, rapporte le Dailymail. Il a d'ailleurs fait plusieurs séjours en cure de désintox et n'a jamais caché son alcoolisme.

Les internautes outrés

Les internautes ont rapidement identifié le problème. Ils reprochent à la chanteuse et actrice de 53 ans de faire la promotion de la consommation d'alcool tout en connaissant les problèmes d'addiction de son mari. «Pourquoi ne pas respecter la sobriété de ton mari?», écrit notamment un internaute en commentaire de la vidéo. «C'est tellement gênant», écrit un autre.

Image: instagram

Mais Jennifer Lopez n'a pas pris en compte l'opinion de ses fans et a continué à faire la pub de sa marque de cocktail dans les stories Instagram. Elle avait une fête à organiser, voyons. (sia)

