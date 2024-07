Khloé et Kim Kardashian font partie des nombreuses célébrités arrivées à Mumbai, en Inde, pour assister au mariage du fils de l’homme le plus riche d’Asie Image: watson

People

Les Kardashian ont joué les princesses au «mariage du siècle»

Khloé et Kim Kardashian font partie des nombreuses célébrités arrivées à Mumbai, en Inde, pour assister au mariage du fils de l’homme le plus riche d’Asie. Leurs tenues ont fait le buzz.

Après moult festivités prénuptiales où se sont affichées pléthore de célébrité, incluant des concerts privés de Justin Bieber et Rihanna, le jour J est enfin arrivé pour le «mariage du siècle», à Mumbai.

Anant Ambani, 29 ans, est le fils cadet de l’homme le plus riche d’Asie. Celui-ci a épousé Radhika Merchant, la fille d’un autre multimilliardaire. Estimée à près de 320 millions de francs, cette fastueuse cérémonie étalée sur trois jours durant le week-end du 12 au 14 juillet était une véritable démonstration de richesse.

Une pluie de stars

Dès vendredi 12 juillet, de prestigieux invités venus du monde entier et issus du monde politique, économique, sportif et du divertissement ont commencé à affluer à Mumbai pour trois jours intenses de festivités.

Ce mariage, hors norme, a réuni les plus grandes stars du pays, dont le Premier ministre indien Narendra Modi, Anil Kapoor et Shah Rukh Khan, ou encore l’ancien joueur de cricket Mahendra Singh Dhoni.

Dans les personnalités internationales étaient également présents les sœurs Kim et Khloé Kardashian, les anciens Premiers ministres britanniques Boris Johnson et Tony Blair, le dirigeant de la FIFA Gianni Infantino, l'acteur John Cena ou encore Adele, Lana Del Rey, Drake et David Beckham, selon l'agence Associated Press.

La légende de Bollywood Shah Ruhkh Khan, et sa femme Gauri Khan, vendredi 12 juillet. Image: AP

Le Suisse Gianni Infantino, président de la FIFA et sa femme Leena Al Ashquar Image: AP

Nick Jonas et Priyanka Chopra étaient également présents.

L'ancien catcheur et acteur américain John Cena. Image: AP

Samedi 13 juillet, les invités étaient attendus au palais des congrès de 16 000 places, propriété de la famille Ambani. Les guests devaient adresser leurs bénédictions aux futurs mariés, avant une dernière journée de fête qui s'est conclue dimanche 14 juillet.

Kim a fait sensation

Kim Kardashian, star de la télé-réalité et puissante femme d'affaires, se fait rarement discrète lors de ses apparitions. Pour ce prestigieux événement, l'Américaine s'est affichée dans des tenues resplendissantes et des bijoux dignes des contes des Mille et Une Nuits, qu'elle a partagées sur son compte Instagram.

Kim, recouverte de diamants, s'affiche en story avec Aishwarya Rai, une légende de Bollywood. La parure a été faite sur mesure. Image: https://www.instagram/@kimkardashian/

Kim est apparue le deuxième jour avec une couronne d'émeraudes, pierre précieuse très symbolique en Asie. Image: https://www.instagram/@kimkardashian/

«Kim et Khloé prennent l'Inde 🇮🇳», a partagé Kim sur son compte Instagram. Image: https://www.instagram/@kimkardashian/

Selon la presse américaine, les caméras ont suivi les sœurs pour leur célèbre émission de téléréalité, afin de nous embarquer avec elles dans ces noces estimées à 293 millions de francs. Les coulisses des festivités seront donc à découvrir sur petit écran.