Kourtney Kardashian nous montre encore son ventre

Au cas où on avait oublié qu'elle est (encore) enceinte.

«Oh, regardez, je suis enceinte!» C'est à se demander si Kourtney Kardashian voulait réellement un enfant ou simplement montrer son super bikini rose. Mardi, la plus âgée du clan Kardashian nous a gratifiés de plusieurs photos d'elle en maillot de bain affichant fièrement son baby bump en compagnie de l'influenceuse Addison Rae.

Et parce qu'on sait à quel point ça vous intéresse (ou pas) et qu'on est gentils, on vous partage tout ça.

Pour rappel, Kourtney a annoncé être enceinte lors d'un concert du groupe de son mari, Blink-182. Ils ont d'ailleurs révélé le sexe de leur futur enfant sur Instagram il y a quelques jours. Et spoiler alert, c'était fade.

Kourtney Kardashian, 44 ans, et Addison Rae, 22, sont devenues meilleures amies grâce au fils de Kourtney, qui suit l'influenceuse sur TikTok, nous explique Page Six. Leur écart d'âge a toujours suscité l'incompréhension non seulement des internautes, mais également du clan Kardashian-Jenner qui ne comprend pas quel lien peut lier ces deux femmes. Ce qui a donné lieu à des scènes particulièrement gênantes dans Keeping up with the Kardashians. (sia)

