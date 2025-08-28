en partie ensoleillé18°
Ariana Grande fait une annonce très attendue par ses fans

Après des rumeurs, Ariana Grande vient de confirmer une nouvelle tournée en 2026, au grand bonheur de ses fans.
Après un mystérieux teaser publié hier sur ses réseaux sociaux, Ariana Grande vient de confirmer ce qu'espéraient tous ses fans: une nouvelle tournée en 2026 entre les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.
28.08.2025, 17:44
La précédente tournée de l'artiste, nommée «Sweetener World Tour», datait de 2019. On comprend donc l'impatience des fans et leur engouement lorsque, hier, était publié un brumeux teaser de ce qui sera finalement une nouvelle tournée ricochant entre plusieurs grandes villes américaines, canadiennes et Londres.

Une annonce qui enflamme les réseaux

Même si la nouvelle a de quoi ravir les admirateurs de la chanteuse en Amérique du Nord, les Européens sont, quant à eux, un peu délaissés, sans parler de l'Océanie, complètement oubliée. Si vous ne voulez rater sous aucun prétexte la venue d'Ariana Grande sur sol européen, il va vous falloir réserver un billet d'avion pour Londres au mois d'août 2026.

L'affiche accompagnant l'annonce:

Annonce tournée Ariana Grande.
Image: Instagram

Pourquoi une si longue absence?

Ariana Grande n'a pas foulé les planches des grandes scènes depuis quelques années en raison de son dévouement au grand écran, dans des rôles cinématographiques marquants comme celui de Glinda dans le blockbuster hollywoodien – certes musical – Wicked.

Le mythique groupe de rap Sens Unik est remonté sur scène

Malgré ce changement de focalisation, ça ne l'a pas empêchée de sortir deux albums: Positions en 2020, suivi en 2024 d'Eternal Sunshine. Malheureusement, aucune de ces sorties ne fut accompagnée de concerts live. On comprend mieux pourquoi l'attente était si grande, et on ne peut qu'imaginer l'euphorie que provoquera le retour de la chanteuse, dès juin prochain. Et vous, irez-vous chanter aux côtés de l'artiste en 2026? (ysc)

Ariana Grande dévoile les interventions qu'elle a subies
Video: youtube
