On en sait plus sur le mariage de Don Trump Jr, snobé par son père

La seule photo du couple qui a filtré jusqu'à présent. Après s'être mariés civilement lors d'une cérémonie discrète à Palm Beach, jeudi dernier, Don Jr et Bettina se sont envolés pour une île secrète des Caraïbes. image: bettina anderson/instagram

C'est officiel, désormais: le fils aîné du président américain, Don Jr, a uni ses jours à ceux de sa mondaine, la richissime philanthrope Bettina Anderson, au cours d'une cérémonie en petit comité. Immersion dans cette fête intime où Trump Senior n'a même pas posé l'orteil.

Plus de «Divertissement»

L'histoire ne dira pas si Bettina Anderson, toute de blanc vêtue au moment de s'unir au fils aîné du président des Etats-Unis, a poussé un infime soupir de soulagement à la pensée que beau-papa ne soit pas là pour la conduire vers l'autel. Après tout, le personnage est réputé pour ses interminables discours décousus: ça aurait un peu plombé l'ambiance au moment de porter un verre.

Nous ne le serons probablement jamais. En revanche, de plus amples détails commencent à émerger sur la petite sauterie qui a réuni moins d'une cinquantaine de convives et tout autant d'agents du Secret Service, ce week-end. Un mariage auquel le patriarche du clan n'a pas daigné assister. La faute à des problèmes un poil plus graves comme, disons, la guerre en Iran.



«Pas le bon moment»

Pour excuser beau-papa Trump, il faut dire qu'il faisait face à un dilemme tout à fait classique. Gérer à la fois l'une des plus grandes puissances mondiales, trois guerres, une cote de popularité en berne et, cerise sur le gâteau, un imbécile de fils aîné qui choisit ce moment précis pour unir ses jours à une mondaine de Palm Beach qu'il ne fréquente que depuis quelques mois. Le tout, sur une île reculée des Caraïbes.

Interrogé jeudi dernier sur cette épineuse question familiale par des journalistes, le patriarche n'avait pas fait mystère de ses soucis d'agenda. «Vous savez, ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai un projet qui s'appelle l'Iran et d'autres choses encore», a-t-il grogné.

«C’est un dilemme insoluble. Si j'y vais, je me fais tuer. Si je n'y vais pas, je me fais tuer» Donald Trump.

En même temps, Don Jr et Bettina ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes: le couple avait initialement envisagé un mariage à la Maison-Blanche, ce qui aurait été nettement plus commode pour permettre au paternel de sortir le nez de ses dossiers pendant une heure ou deux, le temps de trinquer et de donner sa bénédiction.

Mais le fils de l'actuel président et sa moitié ont finalement opté pour une cérémonie plus «intime», en raison de «l'image négative» que pourrait renvoyer un événement fastueux en ces temps d'actualité troublés.

Non contents de faire comme tout le monde et de planter les festivités sur la pelouse du club de golf privé familial, Mar-a-Lago, comme le font tous les couples Trump depuis plus de 40 ans, les futurs mariés ont jeté leur dévolu sur une île privée des Bahamas. C'est vrai que, contrairement à des épousailles à la Maison-Blanche, ça fait presque cheap.

Ladite île privée où Bettina et Don Jr ont choisi de se marier. image: instagram

Cérémonie sous tension

Qui dit noces (quasi) présidentielles, dit mariage sous haute sécurité. Le lieu de la cérémonie a été tenu secret pendant des semaines, glisse une source au Daily Mail, mais l'information selon laquelle un attroupement de Trump s'envolerait vers les Bahamas a fini par fuiter plus tôt que prévu.

Le Secret Service aurait donc mis les bouchées doubles et renforcé la sécurité, au point qu'il y avait plus d'agents que d'invités réunis sur la petite île de Little Pipe Cay, l'une des destinations les plus exclusives des Caraïbes.

Cette île ultra-privée de 15 hectares, précise Page Six, située à environ 110 kilomètres de Nassau, a servi de décor à de célèbres films à succès, notamment Pirates des Caraïbes et le classique de James Bond, Casino Royale, avec Daniel Craig.

Voilà pour le décor. On comprend pourquoi les mariés ont préféré cela à la Maison-Blanche. image: instagram

image: instagram

L'île appartenait au défunt milliardaire Michael Dingman et à son épouse, Betsy Dingman, une amie de la future mariée. Don Jr et sa promise s'y étaient déjà rendus pour se rendre compte du luxe des infrastructures. En effet, pour abriter tous les convives convenablement, l'île abrite pas moins de cinq propriétés de style colonial, des bungalows de plage privés, une piscine à débordement, un spa, ainsi qu'un quai privé pour les yachts et les bateaux.

Aucune image du couple

C'est donc toute une flotte de yachts, d'hélicoptères et d'hydravions qui a convergé vers les sables crèmes et les eaux turquoises de Little Pipe Cay pour voir Don Jr et Bettina se dire «oui» devant le soleil couchant.

Parmi les 40 convives figuraient la famille et quelques amis très proches de la mariée, les cinq enfants du marié nés de son premier mariage, ainsi que les frères et sœurs de ce dernier: Ivanka, Eric et Tiffany Trump, et leurs conjoints.

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Pour connaître les autres détails du second mariage du fils du président avec sa mondaine, il suffisait de consulter Instagram. Des dizaines de têtes blondes répondant au nom de Trump ont pris la pause devant la mer turquoise pour un selfie en maillot ou en robe de soirée tout au long du week-end.

Deux générations de Trump: Kai (fille de), Tiffany (demi-sœur de), Lara (belle-soeur de) et Ivanka (sœur de). image: instagram

Kai Trump et sa tante, Ivanka Trump. image: instagram

Jared Kushner et Ivanka Trump. image: instagram

Eric Trump et sa femme, Lara Trump. image: instagram

Détail notable: aucun des invités, même parmi les plus actifs sur les réseaux, n'a partagé la moindre photo des mariés. Conformément à la volonté des nouveaux Mr et Madame Trump, rien de très concret sur la cérémonie n'a filtré. On ignore tout du menu servi à cette myriade de Trump et plus encore du créateur derrière la robe de la mariée - probablement jusqu'à ce qu'un article en exclusivité fasse bientôt la Une d'un média proche du clan présidentiel.

Tout juste sait-on que les invités de cette fête intime ont pu profiter du home cinéma planté sur la plage. Page Six stipule également qu'ils ont pu déguster un gâteau préparé par la boulangerie Sweet Stacy's, à Palm Beach, et que le menu a été calligraphié par le papetier haut de gamme Bernard Maisner.

Pour le croustillant, il faudra repasser.

La mariée s'est contentée de partager une photo de sa trousse de toilette, marquée de ses nouvelles initiales. image: instagram

Bah! Voyons le bon côté des choses: cela a peut-être évité à Trump Senior de développer le syndrome FOMO («Fear of Missing Out»), l'angoisse sociale de passer à côté d'un événement. Pour peu que le mariage de son aîné ait quelque importance que ce soit aux yeux du président américain.

Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA 1 / 20 Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900. source: universal images group editorial / universal history archive