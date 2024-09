Heidi imagine toujours des costumes frappadingues à Halloween.

Heidi Klum va (encore) nous dégoûter

Le mannequin Heidi Klum fait toujours sensation avec ses looks pour Halloween. Sur Instagram, elle a partagé un premier indice sur sa tenue de cette année. Spoiler: ça va être dur et gluant.

Décidément, elle est partout. Heidi Klum vient tout juste de célébrer le 35e anniversaire de son mari Tom Kaulitz et de son frère jumeau Bill en Suisse. Les festivités à peine terminées, le top model de 51 ans se concentre sur un autre événement majeur à venir: Halloween.

Heidi était à Zurich

Année après année, le mystère autour de son costume déclenche un énorme battage médiatique - il est donc logique que la jurée en chef de Germany's Next Topmodel donne déjà des indices.

Sur son canal Instagram, le mannequin vient de donner un premier aperçu de ce qui sera certainement à nouveau un déguisement élaboré. Dans le court clip, on peut voir une forme ronde modelée, semblable à une carapace, avec des piques ou de pointes, et deux trous pour les jambes. Selon nous, le bricolage mime un aspect gluant (miam). Vous en pensez quoi?

La publication de Heidi 👇 Vidéo: instagram

Elle légende, en ajoutant deux emojis fantômes:

«Heidi-Halloween commence à prendre forme» instagram

Un gros indice est donc lâché: soit Heidi, soit son mari entreront donc dans une coquille dure avec un gros ventre le 31 octobre.

L'actrice de 51 ans a déjà confirmé que son costume d'Halloween serait cette année encore un concept en duo; les tenues du couple seront donc complémentaires.

Par contre, le mannequin a limité les commentaires sous la vidéo. Certainement pour éviter que des petits malins en disent trop sur sa stupéfiante seconde peau.

Les images des anciens costumes de Heidi

Depuis 2018, les époux se creusent la tête pour concevoir des costumes de partenaires complètement dingues - et parfois franchement dégoûtants - pour Halloween: ils sont ainsi déjà apparus en Fiona et Shrek, en alien et astronaute sanglant ainsi qu'en pêcheur et ver de terre surdimensionné.

L'année dernière, Heidi Klum a encore fait exploser toutes les limites en se déguisant en paon scintillant avec des plumes humaines. «L'animal» était composé de danseurs du Cirque du Soleil, et accompagné d'un œuf de paon XXL incarné par Tom Kaulitz.

2013: la Heidi du futur

2015: vous avez reconnu Jessica Rabbit.

2018: Princesse Fiona, de l'univers de Shrek

2019: Alien, le retour.

2020: un ver pas si solitaire.

2023, un paon et son oeuf de mari. Getty Images North America

Depuis 2000, Heidi Klum célèbre sa légendaire fête d'Halloween avec de nombreux invités de marque. En 2018, elle a même été officiellement nommée «Queen of Halloween» par l'association Halloween.

Ses costumes nécessitent plusieurs mois de préparation. Plusieurs costumiers travaillent jour et nuit sur ces oeuvres fantasques afin de réaliser au mieux la vision de l'hôtesse. Le secret du look final ne sera alors dévoilé que la nuit d'Halloween.