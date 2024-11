John Krasinski s'est fait connaître grâce à son rôle dans The Office.

Qui est John Krasinski, l’homme le plus sexy du monde?

Le magazine People élit chaque année l'homme le plus sexy du monde. Ce mercredi 13 novembre, le grand vainqueur a été révélé et il détonne avec ses prédécesseurs.

Plus de «Divertissement»

Le magazine People appelle ça: «Sexiest Man Alive». Pour en faire partie, il faut donc être un homme sexy et de préférence vivant. Steve McQueen, par exemple, ne peut pas participer à ce concours de beauté sur papier glacé. Il y a d'autres critères pour être sélectionné. Selon le Daily Mail, la beauté physique, le charisme et l'impact culturel sont pris en compte. Et en 2024, qui est beau, charismatique et impactant culturellement? John Krasinski.

Ne dites pas «c'est qui?», vous le connaissez. C'est un acteur et réalisateur américain.

Sourcil légèrement froncé, cheveux faussement en bataille, bras activement entraîné à la salle... on est bien sur une cover de l'homme le plus sexy du monde. people magazine

Toujours pas? Peut-être qu'en vous montrant cette photo, ça vous aidera un peu plus.

Le personnage de Jim Halpert est connu dans The Office pour faire des têtes. dr

A l'époque de la série The Office (2005 à 2013), l'acteur était loin de faire partie des hommes les plus sexy du monde, à défaut de faire partie des plus drôles. Aujourd'hui, avec une barbe de quelques jours, le sourcil froncé, plus de muscles et une dizaine de films d'action à son actif, il est l'homme le plus sexy du monde.

Quel est l'impact culturel de John Krasinski?

Pour le grand public, John Krasinski n'est pas un nom évident, comme l'est Patrick Dempsey (l'homme le plus sexy de 2023) ou Chris Evans (2022). C'est le genre d'acteur dont on connaît vaguement le travail, mais dont on a de la peine à se rappeler du nom. Il a notamment joué dans Sans un bruit aux côtés d'Emily Blunt, sa femme (probablement l'une des raisons qui le rendent sexy).

Ce thriller qu'il a lui-même réalisé a fait un carton sur Netflix. Même si on ne peut pas parler d'un chef d'œuvre, le long métrage a vu naître une suite. Il est aussi le héros de la série d'action Tom Clancy's Jack Ryan diffusée sur Prime, celle qui l'a métamorphosée physiquement (une autre raison qui le rend sexy).

Mais John Krasinski est surtout sexy par son humour. Il a été un pilier de la série The Office, devant la caméra et derrière, puisqu'il a réalisé certains épisodes.

Pourtant, il a failli ne jamais être acteur. Désespéré d'enchaîner les castings sans résultat, il était à deux doigts d'abandonner son rêve. Sa mère l'a convaincu de s'accrocher encore un peu et il a finalement obtenu son premier rôle dans la série seulement trois semaines après ce coup de mou. C'est notamment grâce à sa connexion avec un certain B.J Novak, ami de l'école, qui l'avait fait jouer dans une pièce satirique au lycée. B.J Novak deviendra scénariste et covedette de la série culte.

Si le cinéma n'avait pas marché, John Krasinski n'aurait eu aucun problème à trouver un travail décent. Il a une licence de littérature anglaise de la prestigieuse université de Brown. Il le dit lui-même: il aurait enseigné. D'ailleurs, il s'était essayé à ce métier. A l'âge de 17 ans, il est parti au Costa Rica apprendre à des enfants l'anglais.

Il y a donc un avant et un après The Office. La popularité de la série a largement dépassé sa durée de vie. Et c'est notamment grâce à son personnage, Jim Halpert, et à son histoire d'amour avec sa collègue de bureau Pam, interprétée par Jenna Fischer, que la série a eu un succès retentissant. Pour vous donner une petite idée, la séquence de l'épisode du mariage du couple dans la cinquième saison a été visionnée plus de 12 millions de fois sur YouTube, bien qu'il ait été diffusé à l'origine il y a 15 ans.

John Krasinski est marrant, c'est une évidence. Emily Blunt est tombée sous son charme lors d'une rencontre impromptue avec un ami commun dans un restaurant. Elle dit de ce moment qu'il est presque triste tellement il est banal, mais elle a été séduite parce qu'il l'a fait rire.

Et parce qu'il est drôle, il a réalisé avec l'animateur vedette de The Late Show, Stephen Colbert, une vidéo humoristique qui donne la recette pour être The Sexiest Man Alive. Une façon de se moquer de ce titre pompeux et terriblement subjectif.

En parlant d'hommes sexy:

Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024 1 / 12 Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024 Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète. source: sda / chris jackson