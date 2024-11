Voici le chauve «le plus sexy du monde»

«Nous avons mené des recherches scientifiques et analysé les chiffres pour couronner officiellement l’homme chauve le plus sexy de 2024»

Messieurs, à vos tondeuses! Le crâne lisse est à la mode et conquiert les coeurs de millions de fans à travers le monde. C'est du moins ce qu'affirme une recherche scientifique de Reboot , une agence de marketing et de recherche basée au Royaume-Uni. Laquelle s'est penchée avec beaucoup de sérieux et d'application sur les crânes lisses les plus esthétiques de la planète.

Ce détail gênant bloque le mari de Heidi Klum au lit

Heidi Klum parle assez ouvertement de sa vie amoureuse avec son mari Tom Kaulitz. Récemment, le musicien s'est, lui aussi, confié sur sa vie sexuelle avec le top-modèle. Et c'est croustillant.

En 2019, Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont dit oui. Voilà plus de 5 ans que le top-modèle et la star de Tokio Hotel filent le parfait amour. D'ailleurs, ils ne cessent de montrer à quel point ils sont amoureux. Non seulement le couple s'affiche régulièrement sur les tapis rouges du monde entier, mais Heidi partage régulièrement une foule d'informations (dont on se passerait bien) sur sa vie amoureuse épanouie.