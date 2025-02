Kendall Jenner porte la carcasse de son chien dans cette campagne

L'association de protections des animaux Peta cible la sœur Kardashian dans un post Instagram la représentant en Cruella d'Enfer.

Plus de «Divertissement»

Peta n'y va pas de main morte quand il s'agit d'épingler les célébrités. L'association de protection des animaux connue pour ses campagnes chocs a posté ce jeudi 6 février sur Instagram un dessin représentant Kendall Jenner en Cruella d'Enfer.

Elle porte sur la tête une toque en chien, un manteau en doberman et un sac à main en tête de cheval. Ces animaux n'ont pas été choisis au hasard. Kendall Jenner a deux chiens et un cheval. En légende, il est écrit:

«Elle caresse ses chiens et ses chevaux et après, se promène avec des animaux sur le dos, juste comme eux!»

Peta a posté ce dessin sur Instagram.

On peut également lire sous le post:

«Kendall Jenner "aime les animaux", juste pas assez pour arrêter de les porter. Donc on lui a fait un look plus personnel. Toujours aussi chic? L'hypocrisie te va mal, Kendall.»

Le top model pose régulièrement avec son doberman. instagram kendall jenner

L'association a pris bien soin de taguer la célébrité, histoire d'être sûr qu'elle voit ce post, mais aussi pour assumer ses propos.

Si Peta s'en prend à la membre du clan Kardashian, c'est parce qu'elle s'affiche régulièrement avec de la fourrure malgré son amour des animaux. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, elle a posté une série de photos sur Instagram où on la voit avec une toque et deux manteaux de fourrure différents. Pas la peine d'être expert pour voir qu'il s'agit de véritables peaux de bête.

Kendal Jenner était à Aspen, dans le Colorado. instagram kendall jenner

Elle a posté plusieurs photos d'elle dont celle-ci. instagram kendalljenner

Kendall Jenner était à Aspen avec Hailey Bieber. instagram kendalljenner

La méthode de Peta est brutale, mais si elle fonctionne et si Kendall Jenner se positionne contre la fourrure, c'est tout de même 298 millions de fans sur Instagram qui pourraient être sensibilisés à la cause animale. La star n'a pour l'instant pas répondu.

Et l'association n'épargne personne. Lors des Golden Globes, elle s'en est pris à Beyoncé, Sabrina Carpenter, Cardi B et Muni Long, qui, toutes, portaient des robes faites à base de plumes d'autruche. Comme le rappelle l'association, les plumes de ces animaux ne tombent pas naturellement pour être ramassées et utilisées sur une robe. Ces oiseaux sont élevés et tués pour leur plumage.

instagram peta

Il y a quelques mois, c'était Jennifer Lopez qui était épinglée par l'association après s'est montrée à un événement drag queen à Los Angeles avec, sur le dos, un énorme manteau de fourrure.

Actuellement, l'une des rares célébrités avec qui Peta est ami, c'est l'acteur James Cromwel, qui a notamment joué dans La ligne verte et qui est devenu végane après avoir joué dans Babe, le cochon en 1995, faisant de lui un ambassadeur de l'association.

Une famille de sangliers pour vous détendre 👇 Vidéo: watson