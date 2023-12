People

Mariah Carey a pris une décision radicale juste avant Noël

C'est célibataire que la reine de Noël ouvrira ses cadeaux sous le sapin cette année.

Décidément, cette année aura été riche en séparation chez nos amis les people. En effet, selon une source exclusive à Page Six, Mariah Carey et son petit-ami, Bryan Tanaka, auraient mis fin à leur relation au bout de sept longues années. Si aucun d'eux n'a confirmé cette rumeur ô combien surprenante, la non-présence du boyfriend à Aspen au côté de la chanteuse a mis le feu au poudre.

Il veut des enfants!

Mais pourquoi diable se seraient-ils séparés? Et bien, monsieur, 40 ans, veut des enfants. Et vraisemblablement, Mariah, non. En même temps, à 54 ans (et déjà mère de deux jumeaux), la diva a autre chose à faire qu'à pouponner. Autre fait qui a mis la puce à l'oreille des plus investis, Bryan, qui est l'un des danseurs de Mariah depuis 2006, était également absent de la dernière tournée de la chanteuse qui a débuté en novembre en Californie.

Pour consoler son petit-cœur meurtri (ou pas), Mariah Carey a rendu visite au président américain Joe Biden où elle a décoré le sapin de Noël du bureau ovale en compagnie de ses jumeaux.

Voyez seulement 👇 Image: instagram

La petite famille nous a ainsi gratifiés de photos publiées sur Instagram sur laquelle la belle, tout sourire, ne semble pas être peinée par sa potentielle récente séparation. En atteste par exemple la main sur l'épaule de monsieur Biden... Mariah, t'essaierai pas de pécho le président par hasard?

Mariah Carey et ses enfants à la Maison-Blanche. Image: instagram

Mariah Carey s'était déjà exprimée au début de mois de décembre au magazine People. La chanteuse américaine avait confié avoir vécu une année «difficile». C'est bon de savoir que chez les stars aussi, la vie peut être dure. Reste à savoir si 2024 sera meilleure... En tout cas, on le lui souhaite.

