Les Beckham: des photos vintage aux looks affreux pour leurs 23 ans de mariage

Victoria et David Beckham ont fêté leurs 23 ans de mariage en postant de vieilles photos de leurs looks affreux. En marge de cet anniversaire, l'ex-Spice Girl a aussi fait des révélations «profondes» dans Vogue Australia sur son style de vie et sa famille.

Victoria et David Beckham sont ensemble depuis un quart de siècle et mariés depuis 23 ans. «Ils disent qu'il n'est pas drôle, que je ne souris jamais, que ça ne durera pas 😂. Aujourd'hui nous fêtons 23 ans de mariage. David, tu es tout pour moi, je t'aime tellement!!💕». C'est avec ce post entre second degré et clairvoyance que Victoria Beckham a souhaité un bon anniversaire de mariage à David, en description d'une photo du couple bien habillé. David, lui a publié un extrait d'interview où il dit qu'il n'aimait pas les Spice Girls, mais Posh. So cute.

Mais on n'en aurait pas fait un article si les deux époux s'étaient contentés de ça. David et Victoria Beckham ont aussi gratifié leurs followers de photos «dans leur jus», où le footballeur et la styliste sont bien ancrés dans les années 1990 et 2000. Pour rappel, côté cheveux et looks, c'était pas terrible.

David a notamment partagé cette photo en story, qui date de leur mariage. Après avoir échangé leurs vœux, les Beckham avaient enfilé ces horreurs assorties et tapé des poses qu'aujourd'hui, on qualifie de «gênantes».

Une photo repartagée par Victoria, tout comme celle-ci:

Ou encore celle-là:

Ils ont aussi partagé des photos de leur week-end à Paris, car comme le dit David, quand ils ont quelque chose à fêter, c'est à Paris qu'ils vont. C'est d'une originalité folle.

Du vinaigre de cidre tous les matins et des détox d'alcool tous les trois mois

En marge de son anniversaire de mariage, Victoria a aussi fêté sa 29ème cover pour Vogue, dans l'édition australienne cette fois-ci. «Même moi, je suis impressionnée», a-t-elle souligné en légende de son post Instagram.

Dans les colonnes du magazine, l'ex-chanteuse raconte sa morning routine. Sa journée commence à 6h45 sur un tapis de course pendant 30 minutes. Après avoir déposé sa fille Harper à l'école, elle remet ça avec une heure de muscu et s'enfile un shot de vinaigre de cidre. Victoria explique aussi que malgré son régime strict, «elle n'est pas ennuyeuse et boit de l'alcool». Elle ajoute, au cas où on aurait eu l'idée de la trouver fofolle, qu'elle fait «des détox de tout, environ tous les trois à six mois».

Elle raconte encore qu'elle se maquille avec (attention, placement de produits) du «Victoria Beckham Beauty», que sa garde-robe est composée (attention, placement de produits) à 99% de fringues de sa propre marque et que sa fille trouve que les minijupes que Posh portait à l'époque des Spice Girls étaient «inacceptables».

