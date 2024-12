Nue sous le sapin, Paris Hilton divise la Toile

Paris a joué les «naughty girls» sous le sapin.

Ses bons vœux de Noël divisent la Toile

À Noël, Paris Hilton a envoyé à ses fans des vœux extrêmement révélateurs: la star s'est présentée très déshabillée. La Toile s'est étranglée.

Agnes Wetzel / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

À l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreuses célébrités ont donné un aperçu de leurs célébrations de Noël. Elles n'ont pas coupé à la traditionnelle photo devant le sapin décoré de manière festive.

De son côté, Paris Hilton a décidé de se plier à la coutume, mais de manière peu conventionnelle - mais siiiiiii «Paris»! Vous l'aurez deviné, la jet-setteuse a choisi le camp des «naughty girls» pour cette fin d'année.

Elle a publié plusieurs photos et vidéos sur son compte Instagram dans lesquelles on la voit se prélasser en partie en lingerie et en partie nue devant un gigantesque sapin. Le tout dans une atmosphère rose bonbon, couronnée d'un glam façon pin-up.

Elle a aussi partagé des clichés et une vidéo avec ses 26,6 millions de followers sur lesquelles elle n'est recouverte que d'un grand nœud rouge qui voile son buste et son intimité.

Warning: Paris est comme tout millénial: elle ne poste pas juste la meilleure photo de la série, mais balance tout.

En plus, elle poste sur son feed Insta (gênant).

Nous, on va s'arrêter là.

La socialite chante également le hit d'Ariana Grande Santa Tell Me. Pour couronner ces séquences plus qu'affriolantes, Paris a légendé:

«Ma présence est un cadeau» La boss a parlé. source: instagram

La séquence vidéo 👇 Vidéo: instagram

Des réactions mitigées

Ce dernier message a été apprécié par plus de 550 000 personnes en une journée. Toutefois, les réactions ont été mitigées.

Une partie de ses fans ont adoré ces voeux très originaux. «Paris est une légende», écrit un internaute. «C’est tellement chaud.» Un autre s'extasie: «Paris, tu es incroyable! Tout simplement emblématique».

Mais les critiques étaient également nombreuses dans la colonne des commentaires.

«Je ne comprends pas le rapport avec Noël» Un détracteur sur Insta.

«Elle cherche juste de l'attention» Elle l'a obtenue.

«Paris, je t'aime. Mais tu es mère d'une fille. Est-ce nécessaire?»

«Je pensais que tu avais grandi. Tu n'as pas besoin de ça»

Paris Hilton est mariée à Carter Reum depuis 2021 et est désormais mère d'un fils et d'une fille. Les deux enfants sont nés avec l’aide d’une mère porteuse.