Le duo s'est affairé en cuisine pour préparer une charlotte aux fruits rouges. Image: capture d'écran

Blake Lively s'est invitée chez ce célèbre pâtissier français

L'actrice a rejoint le pâtissier français pour réaliser une charlotte aux fruits XXL. L'actrice américaine a ainsi pu faire une jolie démonstration de son talent derrière les fourneaux.

C'est un commis de luxe qui a aidé Cédric Grolet. Le pâtissier français a été rejoint par l'actrice américaine Blake Lively dans ses cuisines.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux des deux stars, on découvre l'Américaine, tout sourire, apportant le matériel nécessaire (et frôlant de faire tomber une marmite). Puis, le pâtissier et l'actrice démarrent la recette. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle maîtrise son sujet. Elle a impressionné le Français!

Vidéo: instagram

«Elle m'a vraiment surpris avec son talent!» Cédric Grolet à propos de Blake Lively.

Sur la chanson Glamorous de Fergie, qu'on entend aussi dans Gossip Girl, la série qui a rendu l'actrice célèbre, le duo mixe, coupe, étale les ingrédients pour concevoir une charlotte aux fruits XXL. Si certains fans ont justement relevé l'utilisation de la musique...

«Je vois ce que vous faites avec cette chanson, hein 👀👀💋» Une fan de la série.

... d'autres saluent la collaboration entre les deux stars:

«Jusqu'ici, je ne savais pas que j'avais besoin de cette collab. Wow!» Une internaute.

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas a lui-même commenté la publication:

«Quelle collab'!» Stefanos Tsitsipas

Le pâtissier français et l'actrice américaine ont ensuite dégusté le création, en accompagnant le gâteau de boissons Betty Booze, la marque de Blake Lively.

Ce n'est pas la première fois que le pâtissier français ouvre sa cuisine à des people. Il y a trois semaines, c'est l'acteur et réalisateur Franck Gastambide qui s'était prêté au jeu pour une tarte aux fruits rouges. Avant ça, l'actrice Zoe Zaldaña ou encore Chiara Ferragni sont aussi passées derrière les fourneaux avec Cédric Grolet.