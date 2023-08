Plusieurs célébrités se sont soudainement retrouvées au coeur de scandales. Pour les internautes, Lana del Rey en est responsable. Image: getty/canva

Qu'est-ce que la «prophétie de Lana del Rey» qui a frappé Hollywood?

Lana del Rey serait-elle responsable des nombreux drama qui secouent nos chers people en ce moment? Oui, si l'on en croit les internautes. On vous explique tout.

Dans un monde où il est bon de tout montrer, Lana del Rey reste une énigme. L'Américaine détonne et semble venir d'un autre temps. Une femme mystique qu'on aime ou qu'on déteste, mais surtout qui dérange. Pour comprendre pourquoi la chanteuse est à nouveau au cœur de l'actualité, il faut remonter en 2020. Lorsque Lana del Rey a été accusée de glamouriser l'abus, l'interprète de Born To Die est sortie de sa cage pour rugir. Dans son collimateur, les féministes qui l'accusent de faire reculer la cause des femmes dans ses textes.

«J’en ai ras-le-bol des autrices et chanteuses qui disent que je rends l'abus glamour alors que je ne suis en réalité qu’une personne glamour qui chante les réalités des relations émotionnellement abusives très répandues dans le monde.» Lana del Rey sur Instagram en 2020.

Image: Instagram

Dans sa publication Instagram, la chanteuse s'en est ensuite prise à plusieurs chanteuses. Elles sont sept à avoir été la cible de Lana del Rey: Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj et enfin Beyoncé.

«Doja Cat, Ariana [Grande], Camila, Cardi B, Kehlani et Nicky Minaj et Beyoncé ont pris la première place avec des chansons sur le fait d’être sexy, de ne pas porter de vêtements, de baiser, de tromper [...], puis-je me remettre à chanter [...] sans être crucifiée ou accusée de rendre glamour les maltraitances ?»

Une publication qui est devenue virale sur les réseaux sociaux à l'époque, et qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui.

Lana del Rey, une sorcière des temps modernes

Aussi étrange que cela puisse paraître, cinq des sept chanteuses citées par Lana del Rey en 2020 se sont retrouvées au cœur de polémiques au cours des deux derniers mois. Il n'en fallait pas plus enflammer les internautes qui appellent désormais cette coïncidence «la prophétie de Lana del Rey».

Si vous suivez un tant soit peu la vie de nos chers people, vous avez pu remarquer que les artistes en question ont traversé quelques zones de turbulences lors de ces dernières semaines. Petit tour d'horizon.

Doja Cat, «la mal-aimée»

Première «victime» de l'Américaine, Doja Cat. La rappeuse s'est retrouvée au cœur d'une polémique après s'être affichée en public avec son petit ami J.Cyrus qui, selon Rolling Stones, a été accusé de «manipuler et d'abuser émotionnellement des membres de son équipe et de sa communauté Twitch». Ses fans, qui n'ont pas hésité à pointer du doigt cette nouvelle idylle, ont été victimes des sautes d'humeur de la rappeuse.

Ariana Grande, la briseuse de couple

Quant à Ariana Grande, la chanteuse de tout juste 30 ans s'est vu attribuer le rôle de briseuse de ménage. Le 17 juillet dernier, l'artiste a suscité la controverse après la nouvelle de sa relation présumée avec son collègue de la comédie musicale Wicked, Ethan Slater. La jeune femme, qui a divorcé, a été aperçue aux bras de l'acteur, qui est père de famille.

Camila Cabello, l'autre briseuse de couple

Camila Cabello, connue notamment pour avoir été en couple avec le chanteur Shawn Mendes, a été accusée d'être en partie responsable de la rupture du couple le plus populaire du moment: Rosalía et Rauw Alejandro. Ces derniers s'étaient fiancés après un an et demi d'amour et d'eau fraîche. Ils se sont séparés cet été à la suite de la tromperie supposée de Raw.

Cardi B et son lancer franc

Si vous trainez sur les réseaux sociaux, difficile de ne pas connaître le scandale qui frappe Cardi B. Cette dernière a été filmée, à deux reprises, en train de balancer son micro sur un fan puis son DJ alors qu'elle se produisait sur scène.

Et parce que les choses ne vont jamais assez loin, le micro que la rappeuse a généreusement balancé sur un fan a été vendu aux enchères. Il a même atteint la somme de... 99 4000 dollars, soit environ 87 200 francs.

Une descente de police chez Nicki Minaj

Un fait moins grave, mais qui a tout de même retenu l'attention des internautes: la rappeuse Nicki Minaj a été victime d'un prank téléphonique amenant un large dispositif de policiers à se rendre chez elle. Selon plusieurs rapports, les autorités ont reçu plusieurs appels faisant état d'une fusillade au domicile de l'artiste.

Reste à savoir quelle malédiction frappera les chanteuses Beyoncé et Kehlani. Elles seules sont pour l'instant passées entre les mailles du filet...

