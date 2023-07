Doja Cat insulte ses fans et le paye cher

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

La rappeuse ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Sur Twitter, son dernier tweet date du 21 juillet 2023 et ironiquement, Doja Cat avait écrit se réjouir de retrouver ses fans sur scène.

Se faire insulter une fois, ça va, se faire insulter deux fois, c'est trop. Les Kittenz sont passés à l'acte et sont désabonnés du compte Instagram de la chanteuse par milliers, quelques heures à peine après ses déclarations. Doja Cat est ainsi passé de 26,8 millions d'abonnés à 25,7 millions.

Et là, c'est le drame

«Personne ne t’a forcé, je ne sais pas pourquoi tu me parles comme si tu étais ma mère, tu parles comme une folle»

«Mes fans n’ont pas le droit de s’appeler comme ça. Si vous vous appelez comme ça, c’est que vous devez quitter votre téléphone, trouver un travail et aider vos parents à tenir la maison.»

«Je ne vous aime pas.» Voici le message que la chanteuse a adressé à ses fans sur Threads, le concurrent Meta de Twitter . Et sans surprise, cette déclaration a eu l'effet d'une bombe auprès de sa communauté qui n'a pas hésité à répliquer. En à peine 24 heures, Doja Cat a perdu plus de 200 000 abonnés sur Instagram .

