Zucky a encore frappé. Image: Instagram

Mark Zuckerberg sait tout faire

A l'occasion de la fête nationale américaine qui a lieu le 4 juillet, Mark Zuckerberg a fait une démonstration haute en couleur de ses compétences sportives.

Le 4 juillet aux Etats-Unis ne se résume pas qu’à des barbecues et des feux d'artifice. C'est aussi l'occasion pour certains de montrer son patriotisme d'une manière un peu exacerbée.

A l'instar de Mark Zuckerberg, qui a célébré l'indépendance américaine d'une manière très particulière.

L'entrepreneur a posté sur Instagram, jeudi 4 juillet, une vidéo de lui en train de glisser habilement sur une planche de surf. Cerise sur la vague, il était vêtu d'un costume-cravate, et tenait dans ses mains un drapeau américain.

En tapis sonore, on peut reconnaitre la célèbre chanson Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen.

L'homme à l'œuvre: Mouais...nous aussi, on peut le faire! Vidéo: watson

S’il y a bien une chose à savoir sur Mark Zuckerberg, c'est qu'il est un excellent sportif. En 2023, il s'affichait sur son compte Instagram avec une ceinture bleue de ju-jitsu.

Le milliardaire participe parfois à des combats de MMA (arts martiaux mixtes), sport qui le passionne. C'est également un grand adepte de surf, comme en témoignent ces vidéos.

Ce n'est pas la première fois que Mark Zuckerbeg s'affiche sur l'eau avec un drapeau pour célébrer le 4 juillet. Il l'avait déjà fait en 2021 avec Take Me Home, Country Roads en guise de bande-son.