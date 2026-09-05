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Des stars, un tapis rouge: le Festival de Venise est lancé

Sydney Sweeney poses for photographers at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/A ...
Sydney Sweeney n’est pas passée inaperçue sur le tapis rouge de la Mostra de Venise.Image: keystone

Ces stars ont sorti l’artillerie lourde à Venise

George Clooney en légende, des couples mythiques, des mannequins à la pelle et des robes qui ne passent pas inaperçues: la Mostra de Venise a sorti le grand jeu. Petit tour du tapis rouge.
05.09.2026, 16:1205.09.2026, 16:12
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Cette semaine, c'est reparti pour des paillettes, du glamour et de grandes robes. La 83e Mostra de Venise, l'un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde, a démarré.

Jusqu'au 12 septembre, de nombreux films seront présentés dans la Cité des Doges. Les looks glamour des stars et des starlettes sur les tapis rouges font eux aussi sensation.

La Mostra de Venise s'ouvre sur une polémique
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George Clooney à l'honneur

Lors de la soirée d'ouverture du festival, George Clooney a été célébré comme une légende, salué par ses amis lors des discours, et acclamé par ses fans. Brad Pitt l'a même comparé à un bon vieux gouda, tant il vieillit bien. Agée de 65 ans, la star hollywoodienne a ensuite reçu un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière.

Amal Clooney, left, and George Clooney pose for photographers at the opening ceremony and the red carpet for the film &#039;Ink&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Ita ...
George Clooney aux côtés de son épouse Amal, qu'il avait épousée à Venise.Image: keystone

Sur le tapis rouge, George Clooney a posé longuement pour les photographes aux côtés de son épouse, Amal. Puis il est soudainement allé s'asseoir en souriant du côté des photographes, où il s'est emparé d'un appareil pour prendre lui-même quelques clichés.

La sympathique séquence 👇🏼

Vidéo: YouTube/Reuters

La star a ensuite signé des autographes à une longue file de fans en délire sur le tapis rouge.

Damian Hardung poses for photographers at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/A ...
Les fans de Damian Hardung ont hurlé d'excitation. Image: keystone

Avant lui, l'acteur allemand Damian Hardung (Maxton Hall) s'est fait vivement acclamé. Tout comme l'acteur de Bridgerton Jonathan Bailey, sacré «homme le plus sexy du monde» l'an dernier par le magazine People.

Netflix sème le doute avec un teaser sur les Bridgerton
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epa13207651 English actor Jonathan Bailey arrives for the opening ceremony and screening of &#039;Ink&#039; at the 83rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 02 September 2026. ...
Jonathan Bailey à la cool, lunettes de soleil sur le nez.Image: keystone

La compétition pour le Lion d'or, qui sera décerné le 12 septembre à la clôture de cette 83e édition du festival, réunit 21 films, dont Bucking Fastard, de Werner Herzog, dans lequel jouent les sœurs Kate et Rooney Mara.

Rooney Mara, left, and Kate Mara pose for photographers at the red carpet for the film &#039;Bucking Fastard&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Se ...
Rooney et Kate Mara jouent des jumelles dans Bucking Fastard.Image: keystone
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Primetime, du réalisateur américain Lance Oppenheim, est également en lice pour le Lion d'or. Ce film met en scène Robert Pattinson dans le rôle principal, autour d'une émission de télévision américaine consacrée à la traque de pédophiles.

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Parmi les autres films en compétition figurent Wild Horse Nine ou encore Bunker, dans lequel jouent les stars hollywoodiennes Penélope Cruz et Javier Bardem.

Dans une section parallèle, le film La Fille au Leica a été présenté en avant-première mercredi à Venise. Ce film de la réalisatrice italienne Alina Marazzi réunit une série de stars allemandes à l'écran.

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Emilia Schüle. Image: www.imago-images.de

Emilia Schüle y tient le rôle principal et incarne la photographe Gerda Taro (1910-1937), la première femme à avoir travaillé comme photoreporter professionnelle directement sur le front d'une guerre.

Les looks spectaculaires

Sur le tapis rouge, des looks parfois spectaculaires ont fait sensation. On en attendait pas moins de certaines stars. L'actrice Sydney Sweeney a notamment fait sensation avec une robe Armani à paillette transparente.

Sydney Sweeney upon arrival at the Armani beauty event during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Sydney S ...
Sydney Sweeney en robe Armani à paillette.Image: keystone

Orlando Bloom, lui, se l'est jouée classique.

Orlando Bloom poses for photographers at the red carpet for the film &#039;Bucking Fastard&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Phot ...
Orlando Bloom a osé le noeud papillon.Image: keystone
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La mannequin Bianca Balti dans une robe ange.Image: keystone

La jolie brochette de mannequins

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(De g. à dr.) Emi Renata Sakamoto, Alessandra Ambrosio, Faretta Radic, Alana Lucio and Stella Maxwel.Image: keystone

Kendall Jenner était aussi de la fête

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La soeur de Kim Kardashian a elle aussi opté pour une robe Armani.Image: keystone
Parker Posey poses for photographers at the red carpet for the film &#039;Wild Horse Nine&#039; during the 83rd edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, on Thursday, Sept. 3, 2026. (Photo ...
L'actrice Parker Posey.Image: keystone
Bucking Fastard red carpet in Venice Lido, Italy - 03 Sep 2026 Magda Swider attends the red carpet of movie Bucking Fastard at Palazzo del cinema during the 83 Venice Film Festival. Venice Lido Italy ...
Magda Swider en mode gothique-chic.Image: www.imago-images.de
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Un look total Hollywood

Ink Screening And Opening Ceremony red carpet during the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy on 02 September 2026. Eugenia Silva attends Ink Screening And Opening Ceremony red car ...
La mannequin Eugenia Silva.Image: www.imago-images.de

Une reine de la nuit

Nina Dobrev attending the screening of *Ink* and the opening ceremony of the 83rd Venice International Film Festival at the Sala Grande on September 2, 2026, in Venice, Italy. Lucia Sabatelli, Venice, ...
L'actrice Nina Dobrev de Vampire Diaries.Image: www.imago-images.de
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Ink Screening And Opening Ceremony red carpet during the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy on 02 September 2026. Paola Turani attends Ink Screening And Opening Ceremony red carp ...
La jambe interminable de l'influenceuse Paola Turani.Image: www.imago-images.de

Ca, c'est du décolleté

September 2, 2026, Venice Lido, Veneto, Italy: MADISIN RIAN attends the Opening Ceremony of the 83rd Venice Film Festival at Sala Grande in Venice Lido, Italy Venice Lido Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIx ...
La mannequin Madisin Rian.Image: www.imago-images.de

La compagne de Di Caprio, sans son Leo

Vittoria Ceretti bei der Premiere des Kinofilms Wild Horse Nine auf der Biennale di Venezia 2023 / 83. Internationale Filmfestspiele von Venedig im Palazzo del Cinema. Venedig, 03.09.2026 *** Vittoria ...
Vittoria Ceretti a joué la transparence.Image: www.imago-images.de

(joe/ats/dpa)

Des stars, des festivals, on a tout ça 👇🏼

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