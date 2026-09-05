Des stars, un tapis rouge: le Festival de Venise est lancé

Sydney Sweeney n’est pas passée inaperçue sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. Image: keystone

Ces stars ont sorti l’artillerie lourde à Venise

George Clooney en légende, des couples mythiques, des mannequins à la pelle et des robes qui ne passent pas inaperçues: la Mostra de Venise a sorti le grand jeu. Petit tour du tapis rouge.

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Cette semaine, c'est reparti pour des paillettes, du glamour et de grandes robes. La 83e Mostra de Venise, l'un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde, a démarré.

Jusqu'au 12 septembre, de nombreux films seront présentés dans la Cité des Doges. Les looks glamour des stars et des starlettes sur les tapis rouges font eux aussi sensation.

George Clooney à l'honneur

Lors de la soirée d'ouverture du festival, George Clooney a été célébré comme une légende, salué par ses amis lors des discours, et acclamé par ses fans. Brad Pitt l'a même comparé à un bon vieux gouda, tant il vieillit bien. Agée de 65 ans, la star hollywoodienne a ensuite reçu un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière.

George Clooney aux côtés de son épouse Amal, qu'il avait épousée à Venise. Image: keystone

Sur le tapis rouge, George Clooney a posé longuement pour les photographes aux côtés de son épouse, Amal. Puis il est soudainement allé s'asseoir en souriant du côté des photographes, où il s'est emparé d'un appareil pour prendre lui-même quelques clichés.

La sympathique séquence 👇🏼 Vidéo: YouTube/Reuters

La star a ensuite signé des autographes à une longue file de fans en délire sur le tapis rouge.

Les fans de Damian Hardung ont hurlé d'excitation. Image: keystone

Avant lui, l'acteur allemand Damian Hardung (Maxton Hall) s'est fait vivement acclamé. Tout comme l'acteur de Bridgerton Jonathan Bailey, sacré «homme le plus sexy du monde» l'an dernier par le magazine People.

Jonathan Bailey à la cool, lunettes de soleil sur le nez. Image: keystone

La compétition pour le Lion d'or, qui sera décerné le 12 septembre à la clôture de cette 83e édition du festival, réunit 21 films, dont Bucking Fastard, de Werner Herzog, dans lequel jouent les sœurs Kate et Rooney Mara.

Rooney et Kate Mara jouent des jumelles dans Bucking Fastard. Image: keystone

Primetime, du réalisateur américain Lance Oppenheim, est également en lice pour le Lion d'or. Ce film met en scène Robert Pattinson dans le rôle principal, autour d'une émission de télévision américaine consacrée à la traque de pédophiles.

Parmi les autres films en compétition figurent Wild Horse Nine ou encore Bunker, dans lequel jouent les stars hollywoodiennes Penélope Cruz et Javier Bardem.

Dans une section parallèle, le film La Fille au Leica a été présenté en avant-première mercredi à Venise. Ce film de la réalisatrice italienne Alina Marazzi réunit une série de stars allemandes à l'écran.

Emilia Schüle. Image: www.imago-images.de

Emilia Schüle y tient le rôle principal et incarne la photographe Gerda Taro (1910-1937), la première femme à avoir travaillé comme photoreporter professionnelle directement sur le front d'une guerre.

Les looks spectaculaires

Sur le tapis rouge, des looks parfois spectaculaires ont fait sensation. On en attendait pas moins de certaines stars. L'actrice Sydney Sweeney a notamment fait sensation avec une robe Armani à paillette transparente.

Sydney Sweeney en robe Armani à paillette. Image: keystone

Orlando Bloom, lui, se l'est jouée classique.

Orlando Bloom a osé le noeud papillon. Image: keystone

La mannequin Bianca Balti dans une robe ange. Image: keystone

La jolie brochette de mannequins (De g. à dr.) Emi Renata Sakamoto, Alessandra Ambrosio, Faretta Radic, Alana Lucio and Stella Maxwel. Image: keystone

Kendall Jenner était aussi de la fête La soeur de Kim Kardashian a elle aussi opté pour une robe Armani. Image: keystone

L'actrice Parker Posey. Image: keystone

Magda Swider en mode gothique-chic. Image: www.imago-images.de

Un look total Hollywood La mannequin Eugenia Silva. Image: www.imago-images.de

Une reine de la nuit L'actrice Nina Dobrev de Vampire Diaries. Image: www.imago-images.de

La jambe interminable de l'influenceuse Paola Turani. Image: www.imago-images.de

Ca, c'est du décolleté La mannequin Madisin Rian. Image: www.imago-images.de

La compagne de Di Caprio, sans son Leo Vittoria Ceretti a joué la transparence. Image: www.imago-images.de

(joe/ats/dpa)

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