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Mariage réussi pour Zendaya et Robert Pattinson dans The Drama

Toutes les vérités sont elles bonnes à dire? Zendaya et Robbert Pattinson vont tenter de répondre a cette question.
Toutes les vérités sont elles bonnes à dire? Emma (Zendaya) et Charlie (Robert Pattinson) vont tenter de répondre à cette question.Image: A24

Zendaya et Robert Pattinson vont briser votre vision du couple

Porté par un duo de stars, The Drama explore l'honnêteté dans le fondement d'un couple. Le résultat est une comédie romantique noire aussi jouissive que dérangeante.
04.04.2026, 16:0204.04.2026, 16:02
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Faut-il tout savoir de son ou sa partenaire? C'est la question que soulève le réalisateur norvégien Kristoffer Borgli dans son nouveau film The Drama, sorti mercredi 1er avril sur nos écrans.

Cette comédie romantique à la fois chic, bavarde, intello et urbaine, soit tout ce que serait un Woody Allen si tout ne partait pas à vau-l’eau, s’inscrit dans la pure tradition du cinéma scandinave. Soit une exploration profonde des psychologies, souvent marquée par ce fameux «noir nordique» que l'on retrouve chez Lars von Trier ou encore Ruben Östlund.

Produit par Ari Aster, maître du malaise avec des films comme Midsommar ou Beau Is Afraid, et par le prestigieux studio A24, connu pour produire un cinéma aussi cool qu’exigeant, The Drama raconte le moment où l’Américaine Emma Harwood (Zendaya) et le Britannique Charlie Thompson (Robert Pattinson) s’apprêtent à s’unir pour la vie.

La bande-annonce:

Vidéo: extern / rest

Lors d'une ultime dégustation de vin et du menu accompagnant les préparatifs de la cérémonie, le couple, aviné, échange avec leurs témoins leurs pires secrets. Et lorsqu'Emma révèle la pire chose qu'elle ait jamais faite, les amitiés se brisent et le regard de Charlie sur sa bien-aimée se retrouve complètement changé. Alors que le mariage approche à grands pas, le poids du passé et du regard des autres risque de tout faire s'écrouler.

Des photos IA du mariage de Zendaya buzzent:

C'est un piège

Scènes de la vie conjugale

Sur le papier, The Drama coche toutes les cases de la romcom américaine. À commencer par son casting, avec deux des visages les plus appréciés de l'industrie, tant pour leurs rôles hollywoodiens que pour leur présence dans la scène indépendante. Le film est ponctué de flashbacks sur leurs rencontres, où leurs moments d’intimité nous laissent en terrain connu. Les vingt premières minutes permettent ainsi de présenter efficacement la relation entre Emma et Charlie, en croisant les regards du couple à travers le discours de mariage.

Cependant, au moment où le secret d’Emma nous est révélé, le film prend une ampleur particulièrement savoureuse : d’un jardin fleuri, il bascule dans des couloirs bien sombres au parquet grinçant, où l’euphorie amoureuse se transforme en malaise.

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Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.Image: A24

En effet, aux tics de mise en scène consistant à montrer le passé à travers des séquences de souvenirs se superpose une couche de projections mentales propres à chaque personnage, venant illustrer leurs émotions, leurs peurs et leur part d’irrationnel, au point de brouiller les pistes entre séquences réelles et fabrications de leur esprit.

De film romantique, The Drama se transforme alors en thriller psychologique, que ce soit chez Emma, qui doit fait remonter son passé, ou chez Charlie, qui doute désormais de sa future moitié et de son avenir avec elle. Certaines séquences dramatiques se concluent dans le grotesque, apportant leur lot de comédie noire, où le rire fait parfois office de catharsis face à la détresse de certaines situations.

Ces pranks de mariage cachent un vrai problème

Un regard européen sur les USA

Là où le film de Kristoffer Borgli réussit le mieux, c’est dans la nature même du secret d’Emma, qui permet de soulever des problématiques typiquement américaines, où les travers d’une société malade viennent confronter l’hypocrisie de la classe dominante, celle où la décence exige d’être une version irréprochable de soi-même. C’est un regard sociétal typiquement européen que le cinéaste porte sur son film si américain, devenant de ce fait un véritable miroir pour les spectateurs d’outre-Atlantique.

Outre le fait que The Drama se visionne comme un grand manège au royaume des relations amoureuses, posant un regard à la fois hilarant et angoissant sur le mariage, le film porte également une dimension de manifeste politique. Sa réussite repose surtout sur la complicité de Zendaya et Robert Pattinson, rendant le duo particulièrement attachant. Malgré un léger ventre mou en milieu de métrage, The Drama est une véritable réussite dont on pardonnera aisément les légers travers, puisque c'est bien connu, lorsqu’on aime, on pardonne.

The Drama Poster

«The Drama »de Kristoffer Borgli est sorti le 1er avril 2026 en Suisse romande. Durée 1h 46m.

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