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«Folle de rage»: Voilà ce qui agace Heidi Klum au lit

CANNES, FRANCE - MAY 20: Heidi Klum and Tom Kaulitz attend the &quot;La Battaille De Gaulle: L&#039;Âge De Fer&quot; (De Gaulle: Tilting Iron) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at ...
On en sait bientôt plus sur la vie sexuele de Heidi Klum que sur la nôtre. Image: Corbis Entertainment

«Folle de rage»: Voilà ce qui agace Heidi Klum au lit

Le guitariste de Tokio Hotel Tom Kaulitz se livre sans filtre sur son intimité avec la célèbre mannequin Heidi Klum, révélant ce qui agace particulièrement son épouse au lit.
21.07.2026, 11:5521.07.2026, 12:18
Ricarda Heil / t-online
Un article de
t-online

Pour Bill et Tom Kaulitz, aucun sujet de conversation n'est tabou. Dans leur podcast Kaulitz Hills, les stars de Tokio Hotel évoquent tout ce qui les préoccupe. Et dans leur série Netflix Kaulitz & Kaulitz, les jumeaux ne se gênent pas non plus pour parler franchement. A l'occasion de la première de leur nouvelle saison, ils ont révélé des détails intimes venant tout droit de leur chambre à coucher.

«Oh, moi j'aime le sexe court. Je trouve que 12 à 20 minutes, c'est parfait pour moi», a expliqué Bill Kaulitz lors d'une interview accordée à RTL.

«Un marathon de huit heures, très peu pour moi»
Heidi Klum est ménopausée et se sent «plus chaude que jamais»

Pendant que le chanteur révélait ce détail, son frère jumeau, Tom, souriait à ses côtés. Et de déclarer:

«Ma femme serait folle de rage si c'était terminé au bout de douze minutes»
Tom Kaulitz au sujet de sa femme Heidi Klum

«J'ai le meilleur sexe»

Le musicien de 36 ans est marié à la mannequin Heidi Klum depuis 2019. Dans un épisode précédent du podcast Kaulitz Hills, le guitariste s'était déjà enthousiasmé en affirmant avoir une vie sexuelle très, très épanouie avec son épouse, comparant cela à un «gros lot au loto»:

«C'est l'une des raisons pour lesquelles cela a été une évidence immédiate avec ma femme. Parce que le courant est tout de suite passé sur le plan sexuel. Et ça n'arrive pas très souvent dans une vie. J'ai le meilleur sexe que j'ai jamais eu de toute ma vie avec ma femme.»

Heidi Klum s'est elle aussi exprimée récemment sur la vie intime de son couple lors d'un entretien accordé au magazine américain Us Weekly. «Nous faisons définitivement beaucoup d'exercice ensemble», a déclaré sans détour la star de 53 ans.

«Vous savez, ce genre d'entraînements sans matériel... C'est important de beaucoup s'entraîner, cela crée une tout autre forme de connexion»
Heidi Klum
Ce détail gênant bloque le mari de Heidi Klum au lit

Bill Kaulitz, de son côté, est resté sur sa position: «Moi, je suis énervé si je n'ai pas satisfait mes partenaires au bout de 15 minutes. Je me dis alors que je m'y prends mal.»

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