«Folle de rage»: Voilà ce qui agace Heidi Klum au lit
Pour Bill et Tom Kaulitz, aucun sujet de conversation n'est tabou. Dans leur podcast Kaulitz Hills, les stars de Tokio Hotel évoquent tout ce qui les préoccupe. Et dans leur série Netflix Kaulitz & Kaulitz, les jumeaux ne se gênent pas non plus pour parler franchement. A l'occasion de la première de leur nouvelle saison, ils ont révélé des détails intimes venant tout droit de leur chambre à coucher.
«Oh, moi j'aime le sexe court. Je trouve que 12 à 20 minutes, c'est parfait pour moi», a expliqué Bill Kaulitz lors d'une interview accordée à RTL.
Pendant que le chanteur révélait ce détail, son frère jumeau, Tom, souriait à ses côtés. Et de déclarer:
«J'ai le meilleur sexe»
Le musicien de 36 ans est marié à la mannequin Heidi Klum depuis 2019. Dans un épisode précédent du podcast Kaulitz Hills, le guitariste s'était déjà enthousiasmé en affirmant avoir une vie sexuelle très, très épanouie avec son épouse, comparant cela à un «gros lot au loto»:
Heidi Klum s'est elle aussi exprimée récemment sur la vie intime de son couple lors d'un entretien accordé au magazine américain Us Weekly. «Nous faisons définitivement beaucoup d'exercice ensemble», a déclaré sans détour la star de 53 ans.
Bill Kaulitz, de son côté, est resté sur sa position: «Moi, je suis énervé si je n'ai pas satisfait mes partenaires au bout de 15 minutes. Je me dis alors que je m'y prends mal.»