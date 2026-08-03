La guerre ente Brooklyn Beckham et ses célèbres parents est exposée dans un nouveau livre. image: getty/watson

«Comme si quelqu'un était mort»: le fiasco Beckham exposé dans un livre

Dans un nouvel ouvrage, une journaliste du Daily Mail expose les détails scabreux de la rupture aussi sanglante que publique entre Victoria et David Beckham et leur fils aîné, Brooklyn. Voici ce que dévoilent de premiers extraits.



Plus de «Divertissement»

C'est l'un de ces livres qui risquent de jeter de l'huile sur le feu du conflit familial le plus tonitruant depuis le départ d'Harry et Meghan de la famille royale britannique.

Alison Boshoff, rédactrice de longue date du Daily Mail et éminente connaisseuse des people, est sur le point de publier dans quelques jours Brand Beckham: The Fame. The Feuds. The Fallout («La marque Beckham: la gloire, les querelles, les retombées»), qui revient sur les origines de la rupture entre Brooklyn Beckham et ses célèbres géniteurs.

Dans cette biographie explosive et minutieusement documentée, la journaliste de renom Alison Boshoff révèle la véritable nature de la marque Beckham. image: penguin

Dans un premier extrait publié en exclusivité dans le Daily Mail, ce week-end, la journaliste revient notamment sur le mariage en grande pompe du couple dissident des Beckham, en avril 2022. Des noces organisées dans un climat de tensions extrêmes puisque, selon Alison Boshoff, Brooklyn et ses parents ne se parlaient plus depuis «environ trois mois» avant même que le jeune homme n'unisse ses jours à Nicola Peltz, à Palm Beach, en Floride, sur le domaine du père de la mariée.

Une vaste gabegie organisationnelle

Si de nombreux détails de l'évènement ont déjà été dévoilés dans les médias (des disputes au sujet de la robe de mariée à la danse apparemment «inappropriée» de Victoria avec son fils aîné), l'ampleur du chaos et les luttes intestines qui ont marqué cette journée sont moins connues.

«Son désarroi était tel qu'à un moment donné, Nicola, la mariée, s'est enfuie du chapiteau en larmes, suivie, semblait-il, par toute sa famille» Alison Boshoff, dans le Daily Mail

Le clou de plusieurs mois de préparations chaotiques, durant lesquels pas moins de cinq organisateurs de mariage différents se sont succédés pour tenter de mettre en place l'évènement. «Une scène de crime plutôt qu'un mariage», résume Alison Boshoff. «A six semaines de l'événement, la liste des invités était incomplète et obsolète. Certains invités n'avaient toujours pas été conviés et, chose extraordinaire, certains prestataires n'avaient toujours pas été réservés.»

Nicola Peltz dans sa robe Versace qui a fait couler beaucoup d'encre et son père, le milliardaire Nelson Peltz. IMAGE: INSTAGRAM

Après le licenciement d'un quatrième prestataire, c'était au tour de la célèbre wedding planner Michelle Rago de prendre le relais, devenant ainsi la cinquième organisatrice impliquée, avec un délai incroyablement court d'à peine plus de quatre semaines avant les festivités.

Discours trop long et danse gênante

Et si, malgré ces préparatifs désastreux, la réception pour 500 convives a finalement pu prendre place sous de larges chapiteaux installés au bord de la mer, ce n'était pas sans pépin. Une fois le dîner terminé, David se serait notamment piqué d'un discours «sincère et entièrement consacré au marié»... mais également beaucoup, beaucoup trop long.

«Le discours n'en finissait plus. C'était l'un des moments les plus étranges de la journée. On aurait dit que David épousait Brooklyn» Un invité du mariage, à Alison Boshoff

La longue tirade paternelle terminée, à 23 heures, une scène circulaire pivote de 180 degrés pour laisser place au chanteur Marc Anthony – un des meilleurs amis de David Beckham – est apparu comme par magie pour un concert. Un cadeau du père de la mariée, Nelson Peltz, aux tourtereaux, estimé à quelque 250 000 dollars.

Comme le veut désormais la légende, Brooklyn a dû subir une danse «inappropriée» avec sa mère, après que celle-ci ait été invitée sur scène. Qui a demandé à Marc Anthony d'appeler Victoria sur scène? Le mystère persiste. Le camp Peltz pense que la faute incombe aux Beckham.

«Victoria pensait que c'était son événement. Victoria est tellement en manque d'attention qu'elle a vu cela comme une occasion de briller et de se retrouver au centre de l'attention. A mon avis, elle a un besoin vital d'attention et c'était une façon pour elle de le satisfaire» Une source, invitée au mariage

Selon un autre témoin, l'ancienne Spice Girl a été vue enlaçant son fils par le cou et la taille, dans une danse «rapprochée» et «honnêtement très bizarre». «C'est gênant à regarder», conclut l'informateur.

Cela n'a toutefois pas empêché les festivités de se prolonger jusqu'aux petites heures du matin, avant que les mariés et leurs invités ne regagnent leurs logements respectifs. Le lendemain, lorsque tout le monde se retrouve pour un brunch d'après-mariage, autant dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe.

«Honnêtement? C'était comme si quelqu'un était mort» Un invité

Ce ne sont là qu’une poignée de scoops croustillants qu’Alison Boshoff s’apprête à détailler dans son ouvrage. Entre accusations de sabotage médiatique et de manipulations de part et d’autre, plongée dans l’enfance familiale surprotégée et dorée du petit Brooklyn Beckham, trahisons, coups bas et feu d’artifice final… A découvrir dès le 13 août avec la sortie de Brand Beckham: The Fame. The Feuds. The Fallout.

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