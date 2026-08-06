Tony Parker et Eva Longoria ont beau être divorcés depuis plus de quinze ans, on ne se remet toujours pas de leur relation de dix ans. image: legend/getty/watson

Tony Parker se lâche sur son ex: «Elle m'a pris pour un fou»

Couple emblématique jusqu'à leur divorce en 2011, Tony Parker et Eva Longoria ont défrayé la chronique people pendant une décennie. Discret sur sa relation avec l'actrice depuis leur séparation, le basketteur s'est fendu de quelques rares confidences sur le podcast «Legend».

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Ils étaient à la NBA et au petit écran ce qu’étaient David et Victoria Beckham au football et à la pop: un couple aussi glamour que médiatique, qui aura fait vibrer l'Europe et l'Amérique au milieu des années 2000. Nous parlons bien sûr de Tony Parker et Eva Longoria, dont le divorce inattendu, en 2011, a brisé le cœur de plus d'un fan (l'auteure de ces lignes compris).



De passage par le podcast «Legend» de Guillaume Pley, Tony Parker s'est montré étonnamment généreux, lui qui s'était jusqu'à présent gardé de formuler un commentaire à l'égard de son ex-compagne — hormis pour reconnaître, en 2015, que l'échec de cette relation avait été «une expérience difficile et douloureuse», et pour préciser, plus récemment, sur le plateau de Quotidien, qu'ils étaient restés «très amis».

Tony Parker s'est confié plus longuement sur ses dix années de vie commune avec l'actrice emblématique de Desperate Housewives. capture d'écran: legend

Tandis qu'il discute de son statut de célébrité avec l'animateur du podcast, l'ancien basketteur, désormais reconverti dans les affaires et le coaching, en profite pour confirmer avoir refusé une invitation de P. Diddy à l’une de ses soirées.

L'occasion également pour lui de glisser le prénom de son ancienne compagne dans la conversation: «C'est marrant que tu en parles, parce qu'on en a discuté avec Eva il n’y a pas longtemps. Et on se disait: 'Tu te rappelles quand ils nous invitaient à ses soirées?'»

«Et comme moi, j'avais entendu ce qu'il se passait, il y avait déjà des rumeurs dans le milieu... On le savait tous. Je disais: 'On n'y va pas'» Tony Parker, dans «Legend», au sujet des soirées de P. Diddy

Le temps lui a visiblement donné raison, puisque les rumeurs les plus sordides circulent encore sur les légendaires soirées du magnat musical, aujourd'hui emprisonné dans l'Etat de New York.

Tony Parker se souvient par ailleurs d'un récent appel FaceTime avec Eva Longoria, où elle lui aurait glissé: «Tu ne sais pas avec qui je suis!». «Et c’était 50 Cent», conclut l'ancienne star des Spurs de San Antonio.

50 Cent, un proche du couple et rival historique de Diddy, auquel il a consacré un documentaire l'an dernier. capture d'écraN. tiktok

Tony Parker en profite pour raconter une autre anecdote au sujet de son premier rendez-vous avec l'actrice: «La première fois que je vais la chercher, j'écoutais 50 Cent à fond, j'étais avec ma casquette à l'envers, en mode rappeur.»

«Elle m'avait pris pour un fou» Tony Parker

Revenant sur leur toute première rencontre, en 2004, Tony Parker se souvient qu'Eva Longoria était venue voir un match de son équipe des Spurs, à San Antonio, au Texas, d'où elle est originaire. «Elle donne une interview et dit qu'elle aimerait bien rencontrer Tony Parker, parce qu'elle rentrait d'un voyage en France. C'est comme ça qu'on a commencé à parler, et voilà», glisse-t-il avec un sourire attendri. «Ça s'est fait naturellement. C'est une fille tellement simple, Eva.»

Le couple, en 2006: à l'époque de leur rencontre, Tony Parker est âgé de 22 ans, sa future femme, 29. Image: Patrick McMullan

«A l'époque, elle n'était pas connue», rappelle-t-il. «Moi je l'invite au restau et elle venait de shooter Desperate Housewives, donc elle n'était pas connue. Quand on allait au restau, on ne demandait que des photos de moi. Et un mois plus tard, le truc sort, ça devient une bombe planétaire. Et là, on nous demandait à tous les deux. Elle encore plus, après.»

«Je suis passé de la 'femme de' au 'mec de'» Tony Parker, au sujet d'Eva Longoria

Malheureusement, après un mariage célébré en grande pompe dans un sublime château français en 2007, le couple finira par se séparer fin 2010, sur fond de rumeurs d'infidélités - des rumeurs que Tony Parker balaie d'ailleurs d'un revers de main au cours de l'entretien avec Legend, soulignant son agacement de la presse à scandale.

Le couple, lors d'une de ses toutes dernières apparitions publiques, en 2010. Image: FilmMagic

Pour finir sur une note positive, lorsque l'animateur Guillaume Pley lui demande si l'on peut tout pardonner en amour, l'ancien sportif opine duchef: «Oui, je pense. Quand tu aimes vraiment la personne, tout est possible.»

«Au jour d'aujourd'hui, on est amis. Elle sera toujours dans ma vie. Elle sera toujours entre guillemets la femme de ma vie» Tony Parker, en esquissant un geste avec ses doigts pour souligner l'expression.

En effet, l'ancien couple est resté proche et partage désormais des dîners ou des moments avec leurs enfants respectifs, nés de leurs unions suivantes. «On a l'intelligence de pouvoir faire ça», se réjouit Tony Parker. Pour preuve, en juin dernier, alors que l'actrice se trouvait en France pour un tournage, les deux familles se sont retrouvées pour un repas à Lyon.

Une belle leçon d’intelligence et d’élégance, dont bien des ex-couples célèbres — d’Angelina Jolie et Brad Pitt à tant d’autres — feraient bien de s’inspirer.

Vidéo: watson