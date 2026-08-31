Quelques semaines après leurs noces, la «bulle de la lune de miel» semble avoir éclaté pour laisser place à une réalité nettement plus contraignante. getty/watson

Taylor Swift découvre la vie «frustrante» de femme mariée

Deux mois après son mariage en grande pompe avec son fringuant joueur de football américain, Travis Kelce, Taylor Swift est confrontée à la dure réalité de la vie conjugale.

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Dans le monde merveilleux des rich and famous, certains problèmes n'existent pas. Envie de laisser vos enfants à la maison pour un dîner en amoureux chez Spago? Pas de problème! Une armée de nannies se chargera de surveiller votre progéniture pendant que vous savourez vos spaghetti au homard. Besoin urgent de vacances? Bah, un pote vous prêtera bien son jet et/ou son yacht amarré aux Bahamas. Ras-le-bol de regarder le sport à la télé? Moyennant quelques milliers de dollars, vous vous dégoterez bien une place bien placée pour les Lakers de Los Angeles.



Mais si la vie d'un couple fortuné a ses avantages matériels, il comprend aussi son quota de petits désagréments. C'est que n'a pas tardé à réaliser Taylor Swift, fraîchement mariée à Travis Kelce depuis le 3 juillet dernier.

Voilà deux mois déjà que le couple s'est uni au cœur du Madison Square Garden de New York. Image: The Washington Post

En effet. Après avoir savouré quelques semaines de pause bien méritée et une lune de miel rythmée par les voyages, les grasses matinées, les séances de sport et les bons restos, les jeunes mariés doivent désormais affronter certaines réalités contraignantes: celles de deux trentenaires très occupés, régulièrement séparés par leurs emplois respectifs.

Reprise de la saison

A commencer par Travis Kelce, rappelé à l'entraînement fin juillet avec ses coéquipiers des Chiefs de Kansas City. Alors qu'il s'apprête à entamer ce que beaucoup considèrent comme sa dernière saison en NFL, Taylor Swift, elle, doit passer plus de temps toute seule.

Une source confie ainsi au Daily Mail:

«Elle est frustrée car le football lui prend énormément de temps – il fait des heures supplémentaires – ce qui fait qu’ils ne se voient pas beaucoup, et elle aimerait passer plus de temps ensemble» Une source du Mail

Ceci dit, Taylor n'est pas en reste. Si la femme la plus célèbre du monde ne peut plus compter sur la présence constante de son partenaire, elle était loin de se morfondre dans l'une de ses nombreuses propriétés. En pleine promo pour son documentaire consacré à sa tournée Eras, nominé plusieurs fois aux Emmys, elle a dû enchaîner les évènements, les soirées, les performances et les interviews. «Cette fille ne tient pas en place, elle a une énergie débordante», glisse la source.

Le couple est habitué à être séparé par leurs emplois du temps respectifs. Getty Images North America

Prochain conflit d'agenda? Pas plus tard que dans deux semaines, le 14 septembre: pendant que Travis disputera son premier match de la nouvelle saison de la NFL à Kansas City contre les Broncos de Denver, son épouse devrait assister à la cérémonie des Emmy Awards.

Une habitude lassante

Pas faute pour le célèbre duo d'être habitué à gérer deux agendas bien remplis, depuis le début de leur relation il y a trois ans. A l'époque, Taylor Swift était en pleine tournée mondiale, pendant que son chéri enchaînait les matchs d'un bout à l'autre des Etats-Unis.

Mais Taylor éprouverait davantage de difficultés à suivre ce rythme effréné depuis leur union. «C'est plus difficile maintenant qu'ils sont mariés, car elle en veut plus, c'est certain. C'est compréhensible», fait savoir l'initié du Daily Mail. «Ils sont mariés depuis presque deux mois, mais elle ne le voit pas beaucoup. Leurs séances de sport matinales et leurs moments passés à cuisiner ensemble lui manquent.»

«Elle refuse de se plaindre de son absence, car elle savait à quoi s’attendre. Elle savait qu’il serait à l’entraînement après leur mariage» La source

«Elle savait aussi que la lune de miel serait courte, donc elle ne peut pas se plaindre, et elle ne veut pas culpabiliser Travis. Ce n’est pas son genre, elle ne se plaint jamais.»

Faisant mauvaise fortune bon cœur, Taylor et Travis qui «ne se voient pas tous les jours, toutes les semaines», s'appliquent à faire de leur mieux. «Ils se parlent tout le temps au téléphone, s'envoient des textos, font des appels FaceTime, tout ça. Il lui envoie aussi des fleurs quand elle est en déplacement, ses préférées comme les roses et les orchidées», poursuit la source, décidément pas avare en détails superflus.

«Ils font avec. Ils savent qu'ils ont tous les deux des carrières brillantes et qu'ils aiment ce qu'ils font, alors ils se laissent mutuellement une certaine liberté» L'informateur, du Daily Mail

Et, après tout, comme le conclut l'informateur du tabloïd, Taylor «adore être une WAG».

Entendez par WAG «Wives and Girlfriends», qui désigne les compagnes des sportifs affichant présent en tribunes. Image: Tribune News Service

Et la chanteuse compte certainement en profiter, alors que la fin de carrière de sa moitié approche à grands pas. Dès lors, gérer un riche et jeune retraité d'à peine 40 ans constamment à la maison constituera un autre défi - que seuls les plus privilégiés de ce monde connaissent. (mbr)

Vidéo: watson