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Billie Eilish se mue en actrice pour l'adaptation d'un roman culte

La chanteuse va apparaître sur grand écran dans La Cloche de détresse (The Bell Jar), une adaptation du livre de Sylvia Plath.

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Billie Eilish emprunte le même chemin que Barbra Streisand, Lady Gaga et Selena Gomez, pour ne citer que celles qui ont réussi le passage de la scène aux plateaux de cinéma. C’est dans l’adaptation de La Cloche de détresse (The Bell Jar), le roman de l’autrice Sylvia Plath, que la chanteuse va se muer en actrice.

Billie Eilish incarne Esther Greenwood, une jeune étudiante brillante qui sombre peu à peu dans une grave dépression au cours des années 1950. Image: x.com

Ce n'est toutefois pas la première fois que l’Américaine de 24 ans met un pied dans le septième art. A côté de ses trois albums studio, elle a déjà joué son propre rôle ou s'est illustrée par ses talents d'auteure-compositrice-interprète.

Elle a déjà remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2022 et 2024 pour ses titres présents sur les bandes originales des films Mourir peut attendre (2021) et Barbie (2023), faisant d’elle la plus jeune double lauréate d’un Oscar du cinéma. Elle a également collaboré avec James Cameron pour le docu-concert Hit Me Hard and Soft (2025).

Sur le petit écran, elle est devenue un personnage des Simpsons, et l’on a pu découvrir ses talents de comédienne dans un épisode de la série Swarm sur Prime Video.

Publié en 1963, La Cloche de détresse est considéré comme un roman à clef, articulé autour d’un parallèle entre la plongée dans la folie de l’héroïne et les propres expériences de l’autrice face aux troubles bipolaires sévères dont elle souffrait.

Sylvia Plath s’est par ailleurs suicidée la même année que la sortie du livre. Un rôle qui n’est pas anodin pour Billie Eilish, l’artiste ayant toujours été transparente sur sa santé mentale et ses troubles neurologiques, notamment le syndrome de Gilles de la Tourette, ainsi que sur sa dépression et son anxiété.

Le tournage a actuellement lieu en Ontario, au Canada. Image: X.com

Le roman a été adapté pour la première fois au cinéma en 1979, et cette nouvelle mouture sera adaptée et réalisée par la Canadienne Sarah Polley, récompensée de l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2023 pour Women Talking. L’actrice Carey Mulligan (Promising Young Woman) complète le casting dans le rôle de Mme Greenwood, la mère d’Esther, incarnée par Billie Eilish. Le film devrait sortir l'année prochaine.