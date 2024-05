People

Dans quels hôtels les stars descendent à Cannes et qui paie la facture?

Le Martinez, Le Carlton, Le Majestic... une poignée de 5 étoiles accueillent les célébrités durant le Festival de Cannes. Mais celles-ci ne sortent pas leur porte-monnaie. Ce sont souvent les marques qui les invitent.

Le Festival de Cannes, qui se déroule du 14 au 25 mai, c'est une concentration d'acteurs, d'actrices, de mannequins, d'artistes et surtout, d'ambassadeurs de marques, tout ça, dans une poignée d'hôtels en bord de mer. Aucune célébrité ne passe à la caisse. Ce sont les marques de luxe qui paient la facture, et elle peut parfois être très salée.

enquêté et voici où les célébrités séjournent.

Qui séjourne au Ritz-Carlton?

Heidi Klum était l'une des premières à dire «Coucou! Je suis à Cannes! Regardez-moooa!» en publiant plusieurs photos sur Instagram. Elle est comme beaucoup de stars présentes sur la Croisette, une invitée de L'Oréal, partenaire officiel du festival. C'est assez évident vu le nombre de fois où elle a tagué la marque et la légende qu'elle a écrit sous l'un de ses posts: «Because I'm worth it» (Parce que je le vaux bien).

Elle a séjourné dans l'une des somptueuses suites du Carlton, hôtel mythique qui a ouvert en 1913 et qui a vu passer les plus grands: de Sean Conner à Liz Taylor en passant par Quentin Tarantino et Brad Pitt. Selon Page Six, la suite dans laquelle séjourne Heidi Klum coûte jusqu'à 9 000 francs la nuit. Mais comme on l'a dit, elle n'a pas déboursé un sou. En échange, elle a secoué ses cheveux.

Si ça vous intéresse, actuellement, des chambres sont encore disponibles, mais uniquement pour huit nuits minimum (Festival de Cannes oblige). Il faudra donc débourser 16 000 euros (15 000 francs). Au moins, vous aurez la vue sur la mer sinon, ça sera seulement 14 000 francs avec vue sur le jardin.

Attention à ne pas trop se pencher quand même. Image: instagram

Oui, ils sont beaux tes cheveux. instagram

Qui séjourne au Martinez?

Le Martinez est un autre hôtel emblématique du Festival de Cannes. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre de stars. On le reconnait à ses balcons Art déco en métal bleu en forme d'éventails. C'est tellement un hôtel de légende qu'il est inscrit au Patrimoine culturel depuis 2001.

L'hôtel affiche complet pendant le festival. Le site Hyatt auquel appartient Le Martinez vous redirigera automatiquement vers d'autres hôtels du groupe, mais dites-vous qu'il sera toujours plus cher que toutes les chambres d'un Ibis Budget sur 5 ans.

Araya Alberta Hargate

Le mannequin et actrice thaïlandaise a été invité par la marque de joaillerie Boucheron.

A noter que les stars ne taguent jamais les hôtels. Rien n'est gratuit dans ce monde.

Anya Taylor-Joy

L'actrice a monté les marches pour l'avant-première de Furiosa, le nouveau film de la saga Mad Max dont elle est la principale héroïne.

Il faut l'enfiler Anya, pas la dorloter. instagram

Grace Kelly, c'est toi? instagram

Taylor Hill

Le mannequin était invité par Messika, une marque de bijoux qui a misé sur beaucoup de célébrités cette année. Comme l'actrice française Virginie Ledoyen, l'ancien Ange Victoria's Secret, Romee Strijd ou encore la chanteuse émiratie Balqees Ahmed Fathi.

Iris Mittenaere

La Miss France et Miss Univers (on l'oublie) de 2016, Iris Mittenaere, était invitée par L'Oréal.

Shanina Shaik

Pour ceux qui se demandent pourquoi des célébrités qui n'ont rien à voir avec le monde du cinéma foulent le tapis rouge, c'est parce qu'elles servent de panneaux publicitaires pour les marques. Le mannequin Shanina Shaik a été invité par la marque de joaillerie Marli.

Qui séjourne au Majestic?

Cet hôtel est aussi iconique que les deux autres. Il a même été utilisé dans le film Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin et Alain Delon. Le réalisateur Henri Verneuil y a tourné plusieurs scènes en 1963.

Pareil, l'hôtel affiche complet jusqu'au 27 mai. Après cette date, la chambre la moins chère ne coûte que 350 francs.

Tatiana Korsakova

L'influenceuse et mannequin était invitée par Cartier, marque qu'on retrouve aux poignets des acteurs Raphaël Quenard et Omar Sy. Mais elle n'a tagué la marque qu'une fois.

Hande Erçel

L'actrice turque était invitée par la marque de bijoux Pomellato qui lui a offert une chambre dans cet hôtel en échange de nombreux posts Instagram.

