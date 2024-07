Avant, Brad Pitt ne se lavait pas tous les jours. Mais ça, c'était avant. Image: EPA

Grâce à sa petite amie genevoise, Brad Pitt serait moins sale

Selon un média people qui a poussé très loin l'enquête, l'acteur sentirait la rose depuis qu'il est en couple avec Inès de Ramon, sa petite amie genevoise.

C'est une nouvelle qui fait trembler la planète people: désormais, Brad Pitt se lave. Parce qu'apparemment, avant Inès de Ramon, sa petite amie genevoise de 34 ans, l'acteur de 60 ans était un peu cra-cra.

C'est le média américain In Touch qui l'affirme. Et comment savent-ils tout ça? Eh bien grâce à leur «source exclusive» qui rapporte des informations précieuses comme celle-ci et bien d'autres encore.

«Il a vraiment changé pour elle» Source exclusive pour In Touch

Le média, qui traite ce sujet comme s'il s'agissait des Panama Papers, fait une révélation coup de poing: «Brad avait l'habitude de ne pas se doucher et de ne pas se laver les cheveux.» C'est donc ça le secret de sa coiffure si parfaite? Des cheveux gras facilement domptables?

Le média poursuit: «Il ne voulait utiliser que de l'eau et du savon et refusait d'utiliser du déodorant ou de l'eau de Cologne.» Beaucoup d'informations étranges dans cette phrase. D'abord, il n'y a pas de mal à ne vouloir se laver qu'au savon, c'est même mieux pour la peau qu'un gel douche full of paraben. Pour le déodorant, il y a plusieurs écoles et apparemment, Brad Pitt fait partie de celle des saltimbanques d'Ibiza, ceux-là mêmes qui jonglent avec des quilles en feu et qui se purifient des mauvaises énergies grâce au sound healing. Les mêmes qui te disent: «Au début quand tu ne mets plus de déo, tu sens mauvais, mais il faut insister et normalement, après un an, tu ne sens plus rien.»

La «source exclusive», très au courant de l'hygiène corporelle de Brad Pitt, ne s'arrête pas en si bon chemin:

«Il lui arrivait souvent de passer un jour ou deux sans se laver, ce qui est étonnant quand on sait qu'il est un énorme sex-symbol, mais avec Inès, c'est une autre histoire.» La source exclusive qui balance sur son pote.

«Il a fait tout son possible pour changer ses habitudes nauséabondes» C'est toi Angelina, la source exclusive?

Attendez, il y a pire...

Maintenant que l'acteur est à nouveau amoureux, il ferait plus attention à ce qu'il porte et il laisserait à madame le soin de lui choisir son parfum. Mais In Touch va encore plus loin: «Elle lui fait même utiliser du fil dentaire.» A deux doigts de nous donner une info exclusive sur l'état de santé des gencives de Brad Pitt. Souffre-t-il de gingivite? Saigne-t-il abondamment ou juste un peu quand il se passe le fil? Après utilisation, jette-t-il le fil dans la poubelle ou dans les toilettes? Si ça continue comme ça, on saura bientôt si Brad s'essuie les fesses avec du PQ trois ou quatre feuilles et s'il se cure les oreilles avec un coton-tige ou un gant de toilette... Brisé le sex-symbol, merci In Touch.

Au-delà de son hygiène bucco-dentaire, l'acteur aurait pris goût à une vie wellness. Avec Inès, ils se feraient des journées spa comprenant massages et soins du visage. Il adorerait les crèmes pour la peau, lui qui, rappelons-le, a une marque de cosmétiques.

La source exclusive finit de l'achever avec cette phrase: «Il a amélioré son game dans ce domaine, au grand soulagement de tout le monde.» Source exclusive de In Touch, un ami qui vous veut du bien.

Brad Pitt a commencé à sortir avec Inès de Ramon en décembre 2022. Jusque-là très discrets, ils se sont affichés en public le 7 juillet au Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Ils ont emménagé ensemble après un an de relation.

Les cheveux sales, ce serait donc ça le secret de ses coiffures parfaites:

