Le festival a démarré ce mardi 14 mai. Les premières stars, dont le jury, ont monté les marches. Mais certaines célébrités ont confondu Cannes avec les MTV Music Awards.

Cannes, c'est le glamour, c'est la Fwwwrance!!! (à dire avec l'accent américain). Les stars ne foulent pas le tapis rouge du Palais des Festivals comme ils foulent celui du Met Gala ou des Oscars. Si on veut être dans le thème, c'est-à-dire chic, il ne faut pas en faire des tonnes, éviter les traînes de trois kilomètres, bref, avoir une certaine retenue. Mais parfois l'égo est trop fort, trop gros.

Voici le Top-Flop des looks de l'ouverture du Festival de Cannes:

Peut-on faire plus sobre et chic?

La robe est cool, mais l'effet mouillé des cheveux, c'est sympa en couverture de magazine seulement. Et les sabots de pole dance... peut mieux faire.

On dirait une poupée de cire, une poupée de son.

L'actrice a opté pour une combinaison. Est-ce que cette femme peut être plus cool?

Voici comment on met une parure en valeur.

On n'est presque dans un flop avec toutes ces plumes.

La forme et la matière, tout est un peu kitsch.

La coiffure, la robe, tout est un peu ennuyeux. Même la femme en rose derrière l'actrice fait plus rêver.

On te voit, c'est bon.

