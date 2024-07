Où qu'il passe, les selfies trépassent.

Roger Federer n'est pas passé inaperçu

L'ex-roi du tennis s'est rendu au concert de Coldplay, en Italie, ce dimanche 14 juillet. Il a été repéré par le leader du groupe, qui lui a fait une jolie surprise.

Décidément, Roger Federer est partout. Quand il n'est pas en train de jouer au tennis dans les rues de Zurich en compagnie de l'actrice Zendaya, on le repère en train de «s'enjailler» en plein concert de Taylor Swift.

Breaking news: Fed est un «swiftie»! Ce seflie est déjà historique! RF a posé avec la superstar Taylor Swift lors de sa récente venue à Zurich.

Sa dernière apparition a fait encore plus de bruit - c'est le cas de le dire! Ce dimanche 17 juillet, le détenteur de 20 titres du Grand Chelem ne s'est pas rendu à Wimbledon...mais au concert de Coldplay, à Rome, en compagnie de sa famille. S'il voulait passer une soirée incognito, c'est foutu, nous informe le média RTL.be.

En effet, le groupe de pop rock britannique se produisait au sein du stade de l'AS Roma, lorsque le visage du tennisman a été capturé par l'un des écrans géants retransmettant le concert. Le leader de Coldplay, Chris Martin, s'est alors immobilisé, avant de s'écrier, ravi:

«Attendez, qui est ce mec sexy?»

Chris Martin, qui est sans aucun doute un fan du sportif, a alors entamé une petite chanson improvisée à la gloire de son idole:

«Roger, mon magnifique frère, le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Tu étais si doué pour le sport, mais qui aurait cru que tu serais si magnifique et si élégant?»

Des mots qui ont eu l'heur de faire rayonner la star des courts. La scène a été capturée par un spectateur:

Coldplay chante pour Roger 👇

Ce n'est pas la première fois que le champion retraité et le groupe échangent en public. Voici un an, Roger avait carrément rejoint les musiciens sur la scène du Letzigrund, à Zurich. Il avait agité de façon talentueuse (oui, là aussi, c'est le moment d'être chauvin) des maracas pour accompagner le groupe sur leur titre Don't Panic, issu de l'album Parachutes. «Shake it solo, shake it solo» («secoue-le en solo»), l'avait même enjoint Chris Martin.

La vidéo en question👇

Un moment qui avait autant enchanté l'ex-athlète que le public. Quel homme! (jod)