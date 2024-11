Tate McRae aux 2023 Billboard Music Awards à l'hôtel Moxy à Los Angeles, Californie. L'émission sera diffusée le 19 novembre 2023 Image: Penske Media

La pop a trouvé sa nouvelle princesse

Tate McRae, c'est l'incarnation d'une génération qui évolue à la vitesse de la lumière. D'abord danseuse puis chanteuse, elle a réussi, en quelques années, à s'imposer sur la scène musicale mondiale. Et son parcours est déjà une succession de succès.

Une musique entrainante, une communauté engagée et un grand écart sur scène qui rendra fou plus d'un. Il n'aura fallu que ça pour que Tate McRae, petite chanteuse canadienne, ne devienne l'une des artistes les plus prometteuses de la scène musicale pop. Actuellement en tournée, ce petit bout de femme vient tout juste de dévoiler ses projets pour l'année 2025: un album et une (nouvelle) tournée.

Tate Rosner McRae, de son vrai nom, a tout pour devenir une grande. Du haut de ses petits 21 ans, la chanteuse s'est imposée d'abord sur les réseaux sociaux et principalement TikTok. C'est d'ailleurs l'une des premières à se servir de cette plateforme pour révéler sa musique directement à ses fans. Dernière en date? 2 Hands, sortie vendredi 15 novembre et dont le clip dépasse déjà le million de vues sur Youtube. Avant ça, le réseau social avait été envahi de courtes vidéos de fans reprenant la chorégraphie de son titre It's ok, I'm ok, devenue virale également.

Tous ses morceaux sont de véritables hits sur les réseaux sociaux. Et outre son talent pour la musique, c'est notamment grâce aux chorégraphies qui les accompagnent que Tate atteint les étoiles. Et il y a une bonne raison à ça... Car avant de pousser la chansonnette, Tate McRae est une danseuse.

Une histoire de famille

Originaire de Calgary, en Alberta, Tate commence à se faire connaître très jeune grâce à ses vidéos de danse sur YouTube. Mais c'est avec sa mère, qui tient le rôle de prof, qu'elle débarquera sur la scène de l'émission «So You Think You Can Dance» en 2016. Un passage télévisé qui marque un tournant dans sa carrière. À seulement 12 ans, elle sort du lot grâce à son incroyable technique et son charisme.

Bien qu'elle ne gagne pas le concours, elle est l'une des plus jeunes participantes de l'émission et se distingue par sa maturité, sa capacité à transmettre des émotions fortes à travers ses mouvements, et son style. Cette expérience de danseuse n'est pas simplement une étape, mais l'essence même de sa créativité: sa musique est tout autant un mélange de rythmique, d'émotions brutes, et de mouvements. Tate McRae, c’est une alchimie parfaite entre ses racines dansantes et ses talents de chanteuse.

Au-delà de cette émission, Tate utilise sa plateforme pour partager sa passion pour la danse à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram. Elle y publie régulièrement des vidéos où elle danse sur des morceaux populaires, créant des chorégraphies personnelles qui reflètent son style unique. Ces vidéos contribuent grandement à sa popularité en ligne, et à l’époque, ses performances atteignent déjà des millions de vues.

Ses débuts en musique

En 2017, Tate publie une vidéo sur Youtube dans laquelle elle révèle un premier morceau, One Day. Un titre qui parle d'amour bien qu'elle «n'est pas amoureuse pour l'instant», expliquera-t-elle. Un texte qu'elle a écrit seule sur une mélodie approximative au piano.

Mais c’est véritablement avec Stupid en 2020 qu’elle va exploser, et vous l'aurez deviné... sur TikTok. Ce morceau devenu viral capte la mélancolie, l’angoisse et la vulnérabilité, des thèmes récurrents dans sa musique, qui parle de ruptures, de déceptions, et de doute avec une authenticité rare. Vient ensuite son deuxième hit, You broke me first, qui tournera en boucle sur les réseaux sociaux dès sa sortie. Un son que vous avez forcément entendu une fois si, comme moi, vous avez découvert la joie de TikTok pendant le confinement.

Un morceau qui annonce déjà la couleur: une pop sensible, aux accents électroniques et à la production léchée, mais qui n'oublie jamais l'émotion brute. En 2021, son album I used to think I could fly vient cimenter son statut d'artiste incontournable. Le disque oscille entre pop, R&B et électro, mais c’est dans ses paroles poignantes qu’elle se distingue.

Chaque chanson est une confession, un instantané de ses pensées les plus intimes. Sa voix, douce et brisée, fait écho aux turbulences émotionnelles de ses textes. Un peu à la manière de Billie Eilish, elle parvient à capturer l’air du temps avec une plume sincère qui touche les âmes fragiles et les cœurs brisés. Avec des morceaux comme Greedy, Run for the hills, ou encore she's all I wanna be, plus rien ne semble l'arrêter.

Une ascension confirmée par le nouveau tournant de la chanteuse: une nouvelle direction artistique, une tournée et des apparitions toujours plus fréquentes à la télévision. Si le tapis rouge se déroule sous ses pieds, Tate McRae n'en oublie pas pour autant ses racines. Canadienne et grande amatrice de hockey, que son frère pratique d'ailleurs, le sport devient un élément essentiel de son univers tant artistique que vestimentaire.

Tate McRae sur scène le 18 novembre 2023. Image: NBCUniversal

Un talent qui se confirme sur scène

Mais ce n’est pas seulement dans ses vidéos que Tate se distingue. Ses performances sont un savant mélange de danse contemporaine et de pop envoûtante, créant un univers où chaque mouvement de son corps semble raconter une histoire.

La danse et la musique ne font qu'un, et c’est là sa signature. Chaque mouvement qu’elle exécute semble incarner la douleur et la beauté de ses chansons, comme une extension naturelle de sa musique. Et parmi les gestes qui marquent son identité visuelle: le grand écart, symbole de sa maîtrise physique et émotionnelle, qui devient un élément clé de son univers.

Son style musical évolue, mais elle conserve ce ton introspectif qui la rend si unique. Ses morceaux sont devenus des hymnes pour toute une génération qui cherche à trouver sa place dans un monde parfois trop dur. Tate McRae, c’est cette figure fragile, mais forte, une artiste capable de sublimer la douleur tout en offrant de l’espoir à ceux qui l'écoutent. Si son parcours est déjà impressionnant, il ne fait aucun doute que son futur s’annonce encore plus brillant.

Et pour cause. Une nouvelle tournée vient tout juste d'être annoncée pour promouvoir son nouvel album, So Close to What, prévu pour le mois de février. L'avenir s'annonce ainsi prometteur pour celle que certains appellent déjà la «nouvelle Britney Spears».