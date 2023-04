Le chien de Brooklyn Beckham au-dessus des fourneaux n'est même pas le souci principal ici. Image: instagram

La bolognaise de Brooklyn Beckham se fait dézinguer par un chef étoilé

Un jour, la progéniture de David et Victoria Beckham s'est autoproclamée chef. Depuis, Brooklyn régale ses followers avec ses tutos et astuces derrière les fourneaux. Dernier classique à subir la loi de Brooklyn: la sauce bolognaise.

Un jour, Mercure devait être salement en rétrograde. Un événement tragique qui a valu à la planète de connaître elle aussi des événements tragiques. Comme le fait que Brooklyn Beckham se soit autoproclamé «chef». Depuis, le cuistot du dimanche dispense ses followers de tutos cuisine dont on se serait bien passé. Il s'en prend cette fois à un classique de la gastronomie italienne: l'intouchable sauce bolognaise.

Le petit chien au-dessus de la gazinière, c'est un grand NON. Image: instagram

Outre le fait de trimballer un chien en bandoulière tout en étant derrière les fourneaux (911, this is an emergency! Que quelqu'un envoie les services d'hygiène!), le rejeton de Victoria et David Beckham s'illustre aussi en utilisant une astuce de grand-mère. Dans sa tambouille, le «chef» a ajouté un bouchon de liège. Selon la légende urbaine, faire mijoter un bouchon dans certains plats attendrit la viande.

Oubliez le chien (très mignon, mais qui n'a rien à faire ici), regardez le bouchon. Image: instagram

Une astuce utilisée traditionnellement pour cuisiner le poulpe, réputé difficile à maintenir tendre quand on n'y connaît pas grand-chose en cuisine (coucou Brooklyn).

C'est «du blabla »

Interrogé par le HuffPost, le chef italien Simone Zanoni, une étoile au guide Michelin qui régale sa clientèle au George V à Paris, a déclaré qu'il s'agissait d'un mythe infondé. Le bouchon de liège n'apporte rien du tout.

«C’est vraiment du blabla, ça ne change rien du tout» Le chef étoilé Simone Zanoni.

Il admet toutefois que sa grand-mère utilisait cette astuce, bel et bien pour la cuisson du poulpe. Mais dans le cas d'une bolognaise, le chef souligne le côté absurde.

«C’est une sauce qui mijote minimum deux heures. Donc si au bout de deux heures, la viande n’est pas tendre… C’est qu’il y a un problème!» Le chef étoilé Simone Zanoni.

Brooklyn Beckham n'en est pas à son coup d'essai

Ce n'est pas la première fois que le jeune Anglais se distingue sur les réseaux sociaux grâce à son sens pas vraiment inné de la cuisine. Brooklyn Beckham s'était fait dézinguer pour sa pizza...

... Mais aussi son «audace» en «réinterprétant» un cocktail, le fameux le gin-tonic (le mec a utilisé, attention, vous n'allez pas en croire vos yeux: du gin et du tonic).

De manière générale, ses abonnés ne sont pas là pour apprendre des astuces de malade. La plupart de ses followers ne suivent ses folles aventures culinaires que pour se moquer.

Pour preuve, sous sa publication Instagram de bolo + chien + bouchon de liège, les commentaires sont, une fois de plus, aussi tendres qu'un poulpe trop cuit.

«😂 Brooklyn 'cuisine' encore»

«Je suis là uniquement pour les commentaires pointant le bouchon 😭🤣»

«Oh mon Dieu. L’inemployable joue encore au chef. Je ne pense pas que la gazinière, le vin rouge et un chien finiront bien»

«Tu cuisines pour le chien?»

Vivement la prochaine dinguerie en cuisine par l'autoproclamé chef Brooklyn Beckham. On me souffle dans l'oreillette qu'il part sur une crêpe au sucre.

