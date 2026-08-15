Dans la série The White Lotus, le vrai tueur est souvent invisible. Image: imago

Le vrai mystère de «The White Lotus» n’est pas de savoir qui va mourir

Pourquoi chaque saison de The White Lotus commence-t-elle toujours par un cadavre? Parce que le meurtre n’y est qu’un prétexte. De saison en saison, Mike White recycle les mécanismes du polar pour mieux radiographier les privilèges, les rapports de domination et les hypocrisies du tourisme de luxe.

Emmanuelle Laboureyras / the conversation

Plus de «Divertissement»

Un article de The Conversation

Alors que la saison 4 de The White Lotus est en cours de tournage sur la Côte d'Azur, la série de Mike White confirme sa recette: des décors de rêve comme théâtre de violence sociale. Hôtels de luxe, paysages exotiques, plages paradisiaques? Un glamour de façade qui révèle très vite des tensions latentes, affectives et morales. Si White Lotus réactive les codes du polar, c'est pour mieux révéler ce que le décor cherche à cacher.

Attention, cet article contient des spoilers⚠️ Si vous n'avez pas encore vu les trois premières saisons de The White Lotus et que vous prévoyez de le faire, fuyez immédiatement, au risque de vous faire lamentablement spoiler.

Dès les premières minutes de l'épisode de la saison 1, le ton est donné: un jeune marié, les nerfs à vif, échange avec un couple de retraités tandis qu'un corps est embarqué dans la soute d'un avion-cargo. Qui est mort et comment? Un flash-back ramène le spectateur une semaine plus tôt à Maui, à l'arrivée de riches et exigeants touristes sur l'île.

En filigrane, on retrouve la structure du roman à énigme, hérité d'Agatha Christie: dans Ils étaient dix (1939) et Mort sur le Nil (1937), un groupe de personnages est réuni autour de la découverte d'un cadavre, dans un espace clos, chacun devenant suspect. La série signe ce contrat de lecture, que le narratologue Raphaël Baroni désigne par «tension narrative», qui se fonde à la fois sur la curiosité et le suspense, renouvelant ce contrat à chaque saison.

La saison 2 s'ouvre ainsi sur des corps flottant à la surface des eaux turquoise de la plage d'un palace sicilien. De la même façon, la série installe une atmosphère «polar» afin de mieux rendre sensibles les problématiques sous-jacentes, révélées au fur et à mesure des épisodes.

Comme Le Monde le remarquait dès la saison 1, la mort n'est qu'un prétexte: les survivants sont les véritables sujets. White Lotus fait ainsi disparaître l'enquête au profit de la mécanique du crime – ce que le critique Tzvetan Todorov théorisait comme le propre du roman noir: l'intérêt se déplace des faits vers l'observation des conflits qui rendent la violence inévitable.

Le resort, huis clos revisité

Le huis clos constitue un espace particulièrement propice au crime. Mike White, le réalisateur de la série, calque ainsi le concept de huis clos cher à Agatha Christie mais en transposant ses protagonistes dans des resorts luxueux et en les y enfermant, ce qui a pour effet immédiat d'exacerber les tensions et de contraindre les personnages à s'affronter, sans échappatoire possible.

Le palace devient ainsi un moteur narratif efficace – que l'anthropologue Marc Augé pourrait qualifier de non-lieu, idéal pour développer des intrigues criminelles. En effet, l'hôtel de luxe concentre le rêve : espace suspendu dans le temps, éloigné des préoccupations quotidiennes, anonymat apparent.

Mais The White Lotus révèle de ce microcosme une réalité bien plus inquiétante, saturée de relations toxiques, de jeux d'influences et de pouvoirs. Derrière les sourires se cache une violence sociale et perfide, comme on le voit transparaître dans les relations entre les touristes richissimes et les employés.

Dans la saison 1, le directeur de l'hôtel ne détecte pas la grossesse de sa nouvelle stagiaire et prend conscience un peu tard de sa situation. Les lieux supposés agréables se métamorphosent en arènes redoutables: la piscine hawaïenne devient un théâtre de la cruauté. Ainsi Olivia et Paula jugent Rachel, jeune mariée, et se moquent d'elle ouvertement.

Les impitoyables Olivia et Paula. Image: imago

La terrasse est un espace qui permet aussi à la violence relationnelle de se déployer comme on le voit dans plusieurs scènes de la saison 1: Shane y confronte Armond autour de la suite «Ananas», la famille Mossbacher s'y déchire sur la question coloniale, Rachel se rebelle contre l'enfermement psychologique dont elle est victime. L'espace censé être paradisiaque renforce paradoxalement les tensions interpersonnelles et amplifie leur toxicité. Dans chacun de ces lieux, c'est le même rapport de domination qui s'exhibe.

La saison 2 pousse cette logique à son paroxysme: l'esthétique travaillée rappelle l'univers d'Agatha Christie en développant les intrigues au sein de palaces et de navires au luxe décadent. Tanya, isolée à bord d'un yacht, prend conscience de sa vulnérabilité dans un espace qui devient progressivement dangereux.

La série illustre ce que le sociologue Erving Goffman distingue entre façade et coulisses: les touristes occupent le devant de la scène (piscines, plages, restaurants) tandis que les employés occupent les espaces cachés (réserves, couloirs, offices). L'enjeu de The White Lotus consiste ainsi à démontrer que la stratification sociale est le vrai sujet de la série. Clients blancs, personnel de couleur, escorts précaires, travailleurs locaux: la série pointe le décalage entre ceux qui consomment et ceux qui rendent possible le tourisme de luxe.

La disparition du détective

Dans le roman à énigme, le crime est un dysfonctionnement individuel, relatif à un meurtrier. Le détective est supposé ramener l'ordre et offrir un épilogue rassurant à la tragédie. Mais dans The White Lotus, aucun détective n'est là pour remettre les choses en ordre. Pas d'Hercule Poirot pour identifier le coupable, pas de Miss Marple pour analyser la mécanique du crime.

Image: imafo

L'effacement de cette figure majeure dans le roman à énigme rejoint ce que le théoricien Tzvetan Todorov montrait dans Typologie du roman policier en expliquant le passage du «whodunnit» (roman à énigme) au roman noir. Dans le premier, on part de la découverte du cadavre pour remonter au coupable. Dans le second, on observe les tensions sociales et on attend les conséquences. White Lotus commence comme un roman christien pour finalement épouser les formes du roman noir contemporain.

A la fin de la saison 1, la mort d'Armond symbolise ce glissement: accidentelle, elle réaffirme néanmoins l'ordre des classes. Shane le tue sans en avoir vraiment l'intention mais en réalité, tout, dans la série, prépare à cette issue. Son arrogance, son sentiment d'impunité, sa condescendance envers le personnel de l'hôtel. Le crime n'apparaît plus comme la faute d'un individu mais comme la conséquence d'un rapport de domination sociale.

Révéler les désordres sociétaux

The White Lotus remet ainsi le polar au goût du jour en exposant ses structures: huis clos, suspense, galerie de suspects. Des outils particulièrement efficaces pour mettre en scène les fractures sociales contemporaines. Agatha Christie avait compris que le huis clos constituait un dispositif idéal pour observer les violences dissimulées derrière les mondanités. Mike White le confirme: si le resort remplace le manoir et les touristes les aristocrates, la mécanique reste la même.

L'argent semble toujours gagner. Personne n'est là pour rétablir l'ordre. Dans la série, l'enjeu n'est plus de résoudre une énigme criminelle, mais de révéler les désordres sociétaux qui ont rendu possible le crime. L'enquête ne s'inscrit donc plus dans une dynamique de réparation. Elle est au contraire le miroir qui nous renvoie l'image d'un monde contaminé par les rapports de domination.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original

Si Dubaï vous fascine, voici d'autres photos 1 / 9 Si Dubaï vous fascine, voici d'autres photos source: imgur