Kim serait tout feu tout flamme avec un athlète.

People

Kim Kardashian aurait un nouveau mec

On aurait pu se dire qu'après Kanye West, la star du clan Kardashian en aurait eu assez. Mais il semblerait qu'elle soit à nouveau en couple avec une star de la NFL.

Plus de «Divertissement»

L'influenceuse et femme d'affaires redoutable ne serait plus un coeur à prendre. En effet, selon US Weekly, la relation entre Kim Kardashian, 43 ans, et Odell Beckham Jr., 31, serait sur le point de prendre un nouveau tournant.

Le duo a enflammé la Toile après avoir été aperçu ensemble lors d'une soirée en novembre et confirme ainsi les rumeurs qui allaient bon train depuis plusieurs semaines maintenant.

«Discrétion» avant tout

Selon Page Six, le jeune couple apprendrait à gérer leur relation avec «prudence», Odell étant connu pour être quelqu'un de plutôt «discret», avance le média américain. Le joueur de la NFL craindrait-il de devenir le nouveau Travis Kelce? Pas sûre que sortir avec Kim Kardashian soit une bonne solution.



Odell et Travis Kelce. Image: Icon Sportswire

Les joueurs de NFL ont la cote 👇 People Il y aurait un mariage en vue pour Taylor Swift et Travis Kelce

Odell, quant à lui, s'est séparée de son ex-petite, Lauren «Lolo» Wood avec laquelle il a eu un petit garçon. C'est d'ailleurs après leur séparation en septembre dernier que la fondatrice de la marque Skims et la star de la NFL ont été liées pour la première fois. D'ailleurs, si l'on en croit les internautes, les deux stars seraient officiellement en couple depuis.

Lauren Wood et Odell Beckham Jr. aux Vanity Fair Oscars en 2020. Getty Images North America

La star du clan Kardashian et l'athlète ont été aperçus à la soirée de Jay-Z à West Hollywood avant les Grammy Awards. Ils s'y sont toutefois rendus séparément. Affaire donc à suivre.

(sia)