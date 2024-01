Le bijoutier pense avoir créé la bague parfaite pour les fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce. Image: getty, montage: ana simoes

People

Il y aurait un mariage en vue pour Taylor Swift et Travis Kelce

La rumeur d'un mariage entre Taylor Swift et Travis Kelce a poussé un bijoutier à créer une bague de fiançailles valant un million de dollars pour l'offrir au couple.

Les potentielles fiançailles de Travis Kelce et Taylor Swift ne réjouissent visiblement pas que les fans de la chanteuse et du couple qu'elle forme avec le joueur de la NFL. Selon Page Six, un bijoutier basé en Philadelphie du nom de Steven Singer s'est un petit trop emballé à l'idée de ce mariage qui sera probablement grandiose s'il a lieu un jour. Prix de ladite bague de fiançailles? Un million de dollars.

Le designer, qui s'est confié au tabloïd américain, admet volontiers que le couple «le plus célèbre du monde» aurait une multitude d'options qui s'offrirait à lui si tous deux sautaient le pas. Il serait néanmoins «honoré de contribuer à concevoir une bague vraiment extraordinaire exclusivement pour eux», rien que ça.

Une histoire de famille, mais pas que

La question est donc la suivante: qu'est-ce qui a bien pu motiver un bijoutier à dessiner, puis concevoir, une bague de fiançailles pour un couple qu'il ne connaîtra probablement jamais? «Ma fille est une grande fan de Taylor Swift». Une raison «sentimentale» et suffisante, dit-il, qui l'a poussé à créer ce bijou, et à en parler – exclusivement – au média américain.

Son espoir? Qu'en leur offrant «leur bague de rêve», la petite famille puisse se voir offrir des billets pour assister à l'un des concerts de la star, plaisante-t-il. Bah voyons! Mais pas de panique, il a également déclaré vouloir reverser l'argent à un organisme de bienfaisance «de leur choix s'ils décidaient de payer eux-mêmes la bague».

La blague, d'un simplisme fou, serait en platine avec un diamant Earth Born de 7,5 carats, taillé en émeraude. Image: Steven Singer Jewelers

Pour rappel, si la Toile s'enflamme à l'idée de voir le couple se fiancer, cette rumeur n'a vu le jour uniquement parce que Page Six a déclaré, selon une «source proche de la star», que les tourtereaux comptaient franchir cette nouvelle étape à l'occasion de leur premier anniversaire, soit en juillet prochain.