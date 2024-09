La chanteuse était en roue libre dans le podcast «Call her daddy».

Katy Perry choque la Toile en révélant une pratique sexuelle (et ménagère)

La chanteuse a révélé comment elle remerciait son chéri Orlando Bloom quand celui-ci «poutzait» leur domicile. Spoiler alert: c'est une méthode diablement efficace, si l'on en croit la chanteuse.

Désormais, il y a un podcast qu'on attend avec impatience: c'est celui nommé «Call her daddy», animé par Alexandra Cooper. L'animatrice de 30 ans a reçu dans ses fauteuils cosy une série de confessions intimes gênantes venant de grosses stars comme Heidi Klum, Megan Fox ou encore Hailey Bieber. Rappelez-vous: Hailey avait donné des détails sur sa vie sexuelle avec son «baby daddy» Justin Bieber, révélant quelle était sa position sexuelle favorite.

Heidi Klum de son côté avait raconté une anecdote assez dégueu' d'un rendez-vous galant raté. Si vous n'avez pas encore lu le sujet, sachez qu'il y avait une histoire de pop-corn et de saucisses.

Bref, vous l'aurez compris, chez Alex, on ne joue pas les prudes et les «demure», et on fait chauffer le micro grâce à des détails aussi crus que croustillants.

Pour ce faire, Katy Perry est une bonne cliente. La superstar de 39 ans n'avait déjà pas hésité à balancer sur Instagram l'ingrédient secret qui a permis à son couple de perdurer: le «bâton magique» de son chéri. Oui, Katy faisait ainsi référence aux atouts d'Orlando Bloom, 47 ans, un être qui distille non seulement de la magie sur grand écran, où il est devenu célèbre pour incarner un elfe ultra-sexy dans le Seigneur des Anneaux, mais également (si l'on en croit sa douce moitié) dans son pantalon.

Orlando Bloom et son bâton magique, ça pourrait être le titre d'un film Disney. Image: Shutterstock

Bref, au micro de «Call her Daddy», Katy en a rempilé pour un tour. L'interprète de Dark Horse explique avoir trouvé son langage de l'amour: l'acte de service («acts of service» en anglais). En quoi ça consiste? A voir, ça implique un circuit de récompense sous la ceinture (pour rester soft) quand son chéri fait un geste utile pour le ménage. On vous relaie fidèlement les propos de Katy, par souci de précision journalistique:

«Donc, c'est comme si je descendais et que la cuisine est propre, que tu as tout fait, que tu as fait toute la vaisselle et que tu as fermé toutes les portes du garde-manger, tu ferais mieux de te préparer à te faire s**er la b*te» Oui, on a mis des petites étoiles. Amis des charades et du ménage, bonjour.

Et de continuer sur cette envolée lyrique. «Je veux dire, littéralement. C'est mon langage d'amour. Je n'ai pas besoin d'une Ferrari rouge! Je peux acheter une Ferrari rouge. Faites juste la putain de vaisselle!».

La vidéo en question👇 Vidéo: watson

Katy a également plaisanté en disant que les hommes qui peuvent se permettre des aspirateurs Roomba et des toilettes électriques dont le siège s'abaisse automatiquement ont «tellement plus de relations sexuelles» avec leurs partenaires. A n'en point douter, «cleaning», c'est «exciting»!

Les internautes se sont littéralement étranglés en découvrant la séquence vidéo.

«C'est vraiment pas classe»

«Quand tu oublies que ce n'est pas qu'une conversation avec les copines et que tu es enregistré 🙈»

«Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce le niveau de contenu que nous acceptons comme digne d'être posté sur internet»

«Juste quand la fille du hawk tuah n'est plus tendance...»

«Orlando, n'achetez jamais de lave-vaisselle»

D'autres ont ouvert un débat sur la répartition des tâches dans le couple.

«Les hommes devraient contribuer au travail ménager, point final» Team «premier degré» est entrée dans le chat.

Charge mentale ou pas, la méthode semble toutefois convenir au principal intéressé, Orlando, puisqu'il se transforme en fée (elfe) du logis quand le week-end arrive. Le couple qui dure depuis 2016 s'assure ainsi un moyen de ne jamais prendre la poussière. Les deux tourtereaux se sont certes séparés un an, entre 2017 et 2018, mais les âmes déchirées ont su trouver la voie de la rédemption.

Tout ça grâce à leur désormais fameux langage de l'amour?