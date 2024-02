Heidi Klum était en roue libre au micro de Call Her Daddy. image: captures instagram/ dr

People

«Il a mis sa saucisse dans mon pop-corn» Heidi Klum déballe sa vie sexuelle

Heidi Klum était l'invitée du podcast Call Her Daddy cette semaine. On en a entendu beaucoup trop, d'une saucisse de Vienne dans une boite à Pop corn, à un vibro en forme de ver de terre. On vous pitch la sauce?

Plus de «Divertissement»

Désormais, un podcast où parler de fesses est un incontournable: Call Her Daddy, co-créé par la pétillante - et très indiscrète - Alexandra Cooper.

Call Her Daddy pourrait être le pendant américain du très frenchie Chez Jordan De Luxe, où les invités - en général, des A-list stars - se confient en détail sur leur vie intime.

Au programme, pas de promo de film ou de «recrachage» de communiqués de presse ennuyeux; l'animatrice américaine de 29 ans ressemble davantage à une pote avec laquelle on se sent assez à l'aise en fin de soirée pour avouer ses coups d'un soir les plus misérables.

Même la très pudique et très contrôlée Hailey Bieber avait lâché, sans qu'on s'y attende, un gros:

«Ma position préférée, c'est la levrette»

L'invitée de cette semaine est une bonne cliente pour Alexandra Cooper: Heidi Klum. Le top model germano-américain n'hésite en effet pas à fournir régulièrement (sans même se faire trop prier) une foultitude de détails sur sa vie sexuelle avec son mari Tom Kaulitz, ou encore sur ses anciens dates.

Dans Call Her Daddy, la quinquagénaire a enchaîné, pour le plus grand plaisir de ses fans, pléthore d'anecdotes et de punchlines. Comme c'est en anglais et qu'on vous aime beaucoup, on vous en a fait une petite sélection très, très pimentée.

Pour commencer, elle a raconté l'un de ses dates les plus malaisants: alors qu'elle se servait de pop corn, dans une boîte placée sur les genoux de son soupirant, elle a tout à coup senti quelque chose de louche:

c'était quoi? «Il avait creusé un trou au fond de la boîte, et y avait inséré sa petite saucisse de Vienne (wiener sausage) dedans. Et alors que je grignotais...(geste dans le vide) » it was «salty». dixit Heidi.

Comment as-tu réagi? «Ça m'a fait rire, on ne m'avait jamais fait ça. Il faut déjà être très créatif et confiant»

Il a posé ça là, comme ça? «Il n'y avait pas de lubrifiant dessus»

C'était comment; dur ou mou? «On dira que c'était joufflu (chubby)»

«Joufflu, c'est le stade avant...voilàààà»

C'est le meilleur épisode de Call Her Daddy! «Ma fille va me tuer! I love you!»

Quelques extraits 👇 Vidéo: instagram

As-tu conclu avec Monsieur Pop Corn, ou as-tu laissé Monsieur Chubby...désenfler? «Non, j'en avais eu assez, à ce moment...Mais ça fait longtemps, je m'en souviens plus»

Vous adorez Heidi? En voici plus 👇 People La famille Klum se dénude à nouveau

As-tu un type? «Je n'ai pas de type. J'ai eu des chauves, des vieux, avec longs cheveux, minces, plus gros...»

Mais Tom, c'est ton choix final... «J'ai testé beaucoup de saucisses, mais j'ai fini avec une saucisse allemande»

Sur une échelle de 1 à 10, de prude à un monstre du sexe, où te trouves-tu? «Je ne suis pas un total 10. Je dirais un 9»

«Je fais l'amour pendant des heures»

Alexandra: j'ai enseigné à des femmes la bonne manière de faire une pipe! «J'aurais voulu être là pour la leçon»

Et aimes-tu les vibro? «Oui! Quand je faisais le ver (red: son costume pour Halloween 2022), j'ai pensé que ça ferait un très bon vibro»

Hein? «Peut-être pas avec mon visage dessus...»

Ah, ouais, ce serait chelou, quand même... «Ce serait un vibro ver de terre (worm vibrator)»

...mais grand comment? «Il devrait y avoir deux têtes, une tête plus grande et une plus petite»

Mais les gens vont vraiment acheter un vibro qui ressemble à un ver? Tu l'utiliserais pas si c'était chou? Un vibro ver chou?...YEEESSS!

Heuuuu...nan. sorry, Heidi.

Heidi a en outre révélé que sa fille Leni, 19 ans, est malencontreusement tombée sur son placard à sex-toys. Alexandra s'est empressée de la contacter pendant l'émission. Léni se souvient: