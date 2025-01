Ce détail sur le corps d'Emrata n'est pas passé inaperçu

«Elle s'enlève des côtes»: Ce détail sur le corps d'Emrata ne passe pas

La mannequin a partagé sur Instagram des photos issues de sa collaboration avec la marque de lingerie Intimissimi. Mais l'estomac d'Emily Ratajkowski offusque certaines personnes.

En 2025, une femme en culotte et soutien-gorge sur Instagram n'a pas d'autre choix que d'accepter le jugement des autres, même s'il est parfois violent. C'est le jeu des réseaux sociaux et Emily Ratajkowski le connaît bien, elle qui exhibe régulièrement son corps et qui a écrit un livre à ce sujet appelé My Body.

Dernière publication décortiquée par les internautes: un cliché de la mannequin en lingerie rouge. Il s'agit d'une collaboration avec la marque Intimissimi à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche.

Du rouge pour la Saint-Valentin? C'est original. instagram emrata

«Son estomac a l'air botched» Une référence à l'émission Botched dans laquelle des gens se font corriger leurs opérations de chirurgie esthétique ratées.

«Elle doit s'enlever des côtes, c'est pas possible, elle a un trou en dessous du sein droit»

«Jésus, tu es si maigre»

«Meuf, tu dois manger»

«Qui peut avoir un estomac concave comme ça?»

Emily Ratajkowski est habituée aux commentaires sur son physique. Elle en a aussi fait son fonds de commerce. L'Américaine de 33 ans est en partie à l'origine d'une tendance née en 2016: le «Ab Crack», cette fente au milieu des abdos. Mais si certains admirent sa plastique, d'autres se disent dérangés. A tel point qu'en 2021, elle s'exprime à ce sujet sur Instagram en postant une photo d'elle, jupe longue et crop-top, laissant apparaître son ventre.

Un cliché partagé en 2021. instagram emrata

La mannequin engagée sur la question du droit des femmes de disposer de leur corps avait écrit ceci:

«J'ai failli ne pas poster cette photo parce que je sais la controverse qu'elle va susciter, mais c'est mon corps et je ne vais pas me laisser guider par la honte!»

Une contre-attaque face aux critiques que son apparence suscite à chaque fois qu'elle l'exhibe. Et depuis qu'elle a donné naissance à un petit garçon, son ventre est encore plus sujet à controverse. Comme si une maman ne pouvait pas retrouver sa ligne préaccouchement.

Emrata n'a pas répondu aux critiques, préférant poster d'autres photos d'elle en lingerie ou en bikini comme si de rien n'était.

