«Il était fou de colère»: le jour où Brad Pitt a piégé George Clooney

Lors d'un podcast, Matt Damon a raconté la farce de Brad Pitt à George Clooney sur le tournage d'Ocean’s Twelve. Une blague dont monsieur Nespresso s'est vengé.

Si Brad Pitt vous faisait une blague, même mauvaise, vous rigoleriez probablement à gorge déployée... parce que c'est Brad Pitt. Mais quand la blague est destinée à une autre légende du cinéma, j'ai nommé George Clooney, forcément, il est moins impressionné et impressionnable.

Cette blague, qui n'a pas fait rire l'acteur, a été racontée par Matt Damon (actuellement à l'affiche d'Oppenheimer) dans un épisode du podcast de CNN Who’s Talking to Chris Wallace, diffusé ce samedi 22 juillet.

Sur le tournage du film Ocean’s Twelve, il raconte que Brad Pitt a envoyé une lettre à l'équipe de production italienne (une partie du tournage se déroulait sur le lac de Côme) en se faisant passer pour un assistant de George Clooney. Dans la lettre, il était spécifié qu'il ne fallait pas le regarder dans les yeux et ne pas l'appeler par son prénom. «Vous l’appellerez seulement Mr. Clooney ou Mr. Ocean», s'est souvenu Matt Damon.

Après plusieurs jours, George Clooney a remarqué qu'il y avait quelque chose de louche et que les gens avaient une attitude bizarre avec lui quand il les saluait. Mais soudainement, il a compris et en rentrant chez lui où Matt Damon était hébergé, il a explosé:

«Il est rentré à la maison et je ne l’ai jamais vu aussi fou de colère» se souvient Matt Damon.

Brad Pitt et George Clooney ont eu une conversation et Brad lui aurait alors dit de «laisser les autres en dehors de ça», reconnaissant que c'était de sa faute.

What else? Eh bien George Clooney n'en est pas resté là. Il a voulu se venger et quoi de mieux qu'une blague axée sur le zizi pour montrer que c'est lui le patron de l'humour? Il aurait notamment collé un autocollant disant «Petit pénis à bord» sur la voiture de Brad Pitt. Lol.

D'ailleurs, monsieur Nespresso est un sacré farceur. Sur le tournage de Monuments Men avec Matt Damon, il avait demandé à l'équipe des costumes de reprendre légèrement chaque semaine les tenues de Matt Damon, histoire de lui faire croire qu’il avait pris du poids. Une blague vicieuse à la Emilie Poulain qui peut également rendre fou.

