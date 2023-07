People

Tom Brady a passé la nuit avec ce top model

L'ancien joueur de la NFL et Irina Shayk se seraient rencontrés lors d'un mariage d'un ami en commun en Italie. Ils ont été photographiés lors d'un date à Los Angeles et selon plusieurs sources, les deux stars seraient désormais en couple.

Plus de «Divertissement»

Tom Brady et Gisèle Bündchen filaient le parfait amour: elle, défilait pour Victoria's Secret et buvait des jus de céleri, lui, jouait au football américain et faisait rêver tout un pays... C'était la belle époque. Mais en octobre 2022, patatra! Le couple le plus glamour d'Hollywood divorce. Après treize ans de vie commune et deux enfants, les deux stars ont donc décidé de tirer un trait sur leur histoire et leur mariage.

Mais leur divorce à peine révélé publiquement, les spéculations sont allées bon train quant à l'identité de la prochaine conquête du sportif, retraité de la NFL. Après de nombreuses rumeurs, dont l'une concernant Reese Whiterspoon et l'autre Kim Kardashian, il semble que le célibataire le plus convoité des Etats-Unis ait jeté son dévolu sur un autre mannequin, Irina Shayk, qui est aussi l'ex-femme de Bradley Cooper avec qui elle a une fille.

On a suivi ces potins de près👇 People Kim K et Tom Brady en couple? La photo qui fait enfler la rumeur

En effet, Tom Brady et Irina Shayk ont été photographiés ce week-end dans la Rolls de ce dernier, échangeant des gestes tendres. Selon le Daily Mail, l'ancien sportif est allé chercher le mannequin à l'hôtel Bel-Air à Los Angeles avant de l'emmener dans sa résidence où les deux auraient passé la nuit. Toujours selon le tabloïd britannique, les tourtereaux se seraient revus dès le lendemain après-midi. Par ailleurs, c'est une source proche du mannequin qui a confirmé qu'il s'agit d'un «début de relation».

«Ils ont passé la nuit de vendredi à samedi dans une maison où Brady réside», a expliqué la source au magazine People, ajoutant «qu'il y a une attirance» (ce qui parait logique.) Quant à Irina Shayk, il s'agit de son premier vrai date depuis sa séparation avec l'acteur Bradley Cooper. Enfin... selon toutes ces sources que les médias américains citent.

Selon TMZ, les deux stars se sont rencontrées en mai lors du mariage du milliardaire Joe Nahmad, héritier d'œuvres d'art, et du mannequin Madison Headrick en Sardaigne.

Une «libération» pour Gisèle Bündchen

Et Gisèle, elle en pense quoi de tout ça? Selon TMZ et Page Six, elle trouverait «libérateur» que Tom Brady soit passé à autre chose avec Irina Shayk. «Pourquoi ne serait-elle pas heureuse pour Tom? Elle a divorcé», a déclaré une source à TMZ.

Lors d'un entretien avec Vanity Fair, le mannequin s'était exprimé concernant sa séparation avec Tom Brady. Elle avait notamment expliqué que les deux s'étaient simplement éloignés et que leurs objectifs avaient changé.

«Parfois, on grandit ensemble, parfois on s'éloigne l'un de l'autre. Lorsque j'avais 26 ans et lui 29, nous nous sommes rencontrés, nous voulions une famille, nous voulions des choses ensemble. Avec le temps, nous nous sommes rendu compte que nous voulions simplement des choses différentes, et maintenant nous avons un choix à faire.» Gisèle Bündchen

(sia)

Plus de potins?

Et sinon, Chris Hemsworth a passé ses vacances en Valais

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants