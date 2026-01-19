Le divorce entre Keith Urban et Nicole Kidman a été finalisé plus tôt ce mois-ci. getty

Le divorce de Nicole Kidman refait causer

Sitôt finalisé, le divorce de Nicole Kidman et Keith Urban fait déjà parler de lui. Selon des rumeurs dans la presse tabloïd, le musicien aurait retrouvé l'amour auprès d'une jeune prodige de la musique country.

Au royaume merveilleux des célébrités, le concept de «divorce serein» n'existe pas. Tout du moins pour la presse people. Alors que Nicole Kidman et Keith Urban viennent officiellement de mettre fin à 19 ans de mariage en évitant toute effusion de sang superflue, les tabloïds ont dû déployer des trésors d'imagination pour faire mousser les amateurs de cancans.

Pas faute pour le couple d'avoir déployé de gros efforts, accords et autres communiqués apaisants. La finalisation du divorce, le 6 janvier, se serait fait «rapidement», «sans heurts» ni pensions alimentaires. Concernant la garde de leurs deux filles de 17 et 15 ans, Sunday et Faith, Nicole Kidman aurait obtenu la part du lion, avec un droit de garde 306 jours - contre 59 jours pour son ex-époux.

L'actrice a également conservé la somptueuse maison conjugale de Nashville, dans le Tennessee, ville où Keith Urban a élu domicile depuis des décennies. Les filles sont bien intégrées à l'école et Nicole a des amis proches dans la région, dont Reese Witherspoon.

«J'ai entendu dire qu'elle et Urban continuaient d'aller chez le même coiffeur et de faire leurs courses dans le même magasin Whole Foods» Alison Boshoff, la spécialiste célébrité généralement très bien informée du Daily Mail

Des braises froides, donc, mais sur lesquelles le Daily Mail n'a pu s'empêcher de jeter de l'huile pour raviver un semblant de flamme. Selon un article publié ce week-end, Keith Urban s'attèlerait déjà à l'écriture d'un album de rupture, un «récit poignant de la fin de leur histoire d'amour».

Mais, surtout, le chanteur et guitariste aurait une «nouvelle femme dans sa vie».

La «nouvelle femme» était toute désignée: il s'agirait de Karley Scott Collins, jeune prodige de la musique country de 26 ans, qui a préalablement participé à la première partie de la tournée du chanteur, l'an dernier.

Karley Scott Collins, 26 ans, serait la nouvelle petite amie de Keith Urban, selon des tabloïds américains. Image: instagram

De cette belle et talentueuse blonde, on ne connait guère que le CV. Native de Floride, Karley Scott Collins a joué dans des films dès l'âge de 6 ans (en 2008, elle a notamment incarné la version enfant de Paris Hilton dans le film Hottie and the Nottie) ou le rôle de Gretel dans la série Once Upon a Time sur ABC.

C'est à l'âge de neuf ans, pour un casting d'actrice, qu'elle touche pour la première fois à un instrument. «C'est comme ça que j'ai pris ma première guitare, et je suis tout de suite tombée amoureuse de cet instrument. Je ne l'ai pratiquement jamais lâchée», a-t-elle confié en 2022 à Country Swag.

Son premier album, Flight Risk, est sorti le 26 septembre. image: instagram

Tout juste sortie du lycée, la jeune femme fait de fréquents allers-retours entre Floride et Nashville, la ville de la musique, pour «rencontrer des gens et écrire avec eux». Au cours d'une de ces séances d'écriture, sa carrière prend un tournant inattendu. «J'écrivais dans une maison d'édition avec une amie, et je leur ai joué une chanson que j'avais composée. L'éditeur passait par là et l'a entendue. On m'a alors proposé un contrat d'édition.»

Après avoir signé, la chanteuse continue à se constituer un réseau et à se faire des amis sur la scène musicale locale. Jusqu'à taper dans les oreilles de Keith Urban et de se voir proposer d'assurer la première partie de la tournée mondiale 2025, High and Alive, aux côtés d'Alana Springsteen et de Chase Matthew.

Si le duo s'est bien entendu, il n'y a guère de preuves jusqu'à présent attestant d'une relation entre les deux artistes. Encore moins d'un «emménagement», comme on a pu le lire ici ou là.

«J'ai entendu dire qu'il [Keith Urban] a quelqu'un, c'est pour ça que les filles soutiennent publiquement leur mère. Les gens pensent même qu'ils vivent ensemble» L'une des sources du Daily Mail

Le seul indice brandi par le Mail est mince comme un smartphone: cinq mois après le début de la tournée, l'automne dernier, Karley Scott Collins avait publié un message enthousiaste pour l'anniversaire de Keith Urban sur Instagram.

Keith Urban et Karley Scott Collins, sur la tournée High and Alive. image: instagram

«Joyeux anniversaire @keithurban !!! Je suis tellement reconnaissante pour le temps passé sur la route avec toi et pour tout ce que les garçons et moi avons eu l'occasion d'apprendre de toi et de ton équipe», écrivait alors la chanteuse en légende d'une photo d'elle et d'Urban enlacés sur scène.

Une rumeur de romance à prendre avec des pincettes, donc. D'autant que la principale concernée a publié elle-même un démenti ce dimanche sur son compte Instagram. Sous la capture d'écran d'un article intitulé «Keith Urban a-t-il emménagé avec Karley Scott Collins? Nouvelles spéculations après le divorce», la chanteuse a répliqué:

«Les gars, c'est complètement absurde et faux» Le tout, accompagné d'un émoji riant aux larmes

capture d'écran

Karley Scott Collins a-t-elle fait honneur à son passé de comédienne, ou les médias people sont-ils définitivement à court de drames matrimoniaux, au point d'en inventer? L'avenir nous le dira peut-être. (mbr)