L'annonce du divorce survient un jour après celle de la séparation du couple, marié depuis 2006.

«Une femme plus jeune»: Les détails explosifs du divorce de Nicole Kidman

C'est officiel. Après l'annonce de leur séparation mardi, la plupart des médias américains confirment que Nicole Kidman vient de déposer les papiers du divorce avec Keith Urban, au terme de 19 ans de mariage. Soupçons d'infidélité, pensions alimentaires, accord de divorce... Voici ce que l'on sait.

La nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe, mardi, dans l'univers feutré et tourmenté des célébrités: Nicole Kidman et Keith Urban, pourtant considérés comme l'un des couples piliers de l'industrie du divertissement, vivent dans des domiciles séparés depuis le début de l'été. «Ce n'était un secret pour personne dans leur entourage que Keith et Nicole vivaient séparément depuis un certain temps», glissait ainsi une source à People.

«Les proches de Keith pensaient que la séparation était presque inévitable» Une source à People

Du côté de Nicole, rien n'était moins sûr. Un autre informateur indiquait au magazine le 29 septembre que l'actrice «ne voulait pas de ça», pendant qu'une autre renchérissait dans le Daily Mail que l'actrice de 57 ans avait été «prise au dépourvu» par cette séparation.

«Elle se bat pour sauver son mariage» Une source dans People, mardi

Mais il faut croire que tout s'est accéléré.

Ce mercredi, plusieurs tabloïds et médias américains confirment que la séparation s'avère non seulement rapide, mais surtout, hélas, définitive: Nicole Kidman a officiellement déposé les papiers du divorce mardi, évoquant la tristement célèbre formule des «différends irréconciliables».

La décision de l'actrice aurait été «précipitée», affirme encore TMZ.

Le spectre d'une liaison

Et, déjà, les langues se délient. Au-delà des emplois du temps chargés (Nicole Kidman a récemment achevé le tournage de Practical Magic 2 à Londres, pendant que Keith Urban est en pleine tournée mondiale), il se murmure que l'infidélité du musicien aurait joué un rôle décisif dans cette rupture.

«La rumeur court qu'il serait avec une femme plus jeune dans le milieu. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde veut savoir qui, mais pour l'instant, c'est un mystère» Une source bien placée dans le monde de la musique à Nashville, au Daily Mail

Ce ne serait pas la première fois que le chanteur est visé par des soupçons d'adultère. Quatre mois seulement après son mariage avec Nicole Kidman, en 2006, et alors que Keith Urban se trouve en pleine cure de désintoxication, le mannequin Amanda Wyatt affirmait dans une interview cinglante au Daily Mail qu'il avait trompé son épouse «à plusieurs reprises» avec elle, avant leur union. «Je suis désolée pour Nicole», lançait-elle alors.

«Il l'a déjà fait une fois. Et il recommencera probablement» Amanda Wyatt

A l'époque, le représentant de Keith Urban avait nié vigoureusement ces allégations, les qualifiant de «fiction».

Des détails

En attendant de connaître de plus amples détails scabreux sur l'intimité de ces deux icônes du showbiz, TMZ, lui, est parvenu à mettre la main sur l'«accord de dissolution du mariage», signé par Nicole et Keith.

Et il est bien rodé. Selon le tabloïd, tous les détails ont été peaufinés au cours des dernières semaines. Le document, signé par deux notaires (l'un pour Keith Urban, le 29 août, et l'autre pour Nicole Kidman, le 6 septembre) contient notamment plusieurs clauses concernant la garde de leurs deux filles de 17 ans et 14 ans, Sunday et Faith: accord de garde, pension alimentaire et co-parentalité.

L'actrice oscarisée et la star de la country ont deux enfants, Sunday et Faith, sans oublier les deux enfants de Nicole Kidman adoptés avec son ex-mari Tom Cruise, Isabella et Connor. Image: FilmMagic

Sur le papier, Nicole Kidman souhaite rester le «parent principal ayant la résidence des enfants mineurs». Le «plan parental» précise notamment que les enfants passeront 306 jours avec leur mère et 59 jours avec leur père, mais que toutes les décisions importantes les concernant, y compris leur éducation et leurs soins de santé, seront prises conjointement.

A noter également que Nicole et Keith ont tous deux renoncé à la moindre pension alimentaire, une clause stipulant que Keith Urban a payé d'avance les «obligations alimentaires pour enfants». Chacun conservera ses biens, ce qui suggère l'existence d'un contrat de mariage préalable.

Et il aura meilleur temps d'être en béton, compte tenu du portefeuille des anciens conjoints constitué au cours de leurs 19 ans de vie commune. A commencer par un empire immobilier tentaculaire estimé à 36 millions de dollars et comprenant près d'une dizaine de propriétés à travers les Etats-Unis et le monde, selon un décompte de Business Insider et de Page Six.

Installé avec leurs filles à l'année à Nashville, dans le Tennessee, dans un imposant manoir de 3,4 millions de dollars surnommé la «reine de Northumberland» (du nom de cette enclave privée et ultra-sécurisée au sud-ouest de la ville, où réside également Taylor Swift), le couple possède en outre plusieurs autres maisons où vagabonder.

L'imposante résidence principale de Nicole Kidman et de son ex-mari à Nashville, dans le quartier privé de Northumberland. image: imago

Rien qu'à New York, Nicole et Keith étaient les heureux propriétaires depuis 2010 d'un condo de 10 millions de dollars dans le quartier de West Chelsea, à Manhattan, ainsi que d'un pied-à-terre dans le très chic quartier de Tribeca, estimé à 3,5 millions.

Ajoutez à cela une maison de 4,7 millions de dollars à Beverly Hills, à Los Angeles, ainsi que deux propriétés dans le pays natal de Nicole Kidman, l'Australie. Là, ils pouvaient s'installer, au loisir, dans la somptueuse ferme de style géorgien située sur le domaine de Sutton Forest, en Nouvelle-Galles du Sud - ou, pour si d'humeur plus urbaine, dans le penthouse de 4 millions de dollars à Sydney, acquis en 2009.

Enfin, ce serait oublier leur luxueux appartement à Lisbonne, situé dans l'une des communautés fermées les plus exclusives du Portugal, CostaTerra Golf and Ocean Club, où les voisins se prénomment George Clooney ou Paris Hilton.

Je ne sais pas vous... Mais quelque chose me dit que nous n'avons pas fini d'entendre parler de sitôt du divorce de Nicole Kidman et Keith Urban. Affaire à suivre!