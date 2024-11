Isabelle Balkany a posté une vidéo d'elle où elle semble ne pas réaliser qu'elle se filme.

Isabelle Balkany a bugué sur Instagram

Isabelle Balkany s'est offert un moment de solitude sur Instagram. Elle a posté une vidéo d'elle où elle semble ne pas réaliser qu'elle se filme.

Faire des volgs, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Surtout quand on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Isabelle Balkany, 77 ans, ne maîtrise pas encore très bien Instagram. La preuve avec son dernier post, une vidéo de plus de 1 minute qui commence ainsi:

«Bonjour, j'ai été piraté, méfiez-vous, ce n'est pas moi qui vous envoie des films porno. Je vous embrasse!»

Déjà, ce genre d'info, c'est un peu notre rayon de soleil de vendredi. Mais Isabelle Balkany ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

«Bonjour, ce n'est pas moi...» Isabelle Balkany, error 404

Elle a tenté de recommencer sa phrase comme si elle s'entrainait avant de publier sa vidéo finale. Sauf que c'est bel et bien la vidéo finale, Isabelle. C'est trop tard là.

Puis, pendant 1 minute et 8 secondes, Isabelle Balkany bugue complètement. Une éternité durant laquelle il ne se passe rien. On voit juste la tête de la femme de l'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, en contre-plongée, visiblement très concentrée sur son smartphone. Ce reel a fait 92 000 vues. Ça y est, Isabelle a percé.

Sans compter qu'elle a été partagée par un célèbre compte de mèmes français, Yugnat999. Si Isabelle Balkany a désactivé les commentaires sous sa vidéo (puis les a réactivé) les internautes se sont lâchés sur le compte du mèmeur:

«Même la SNCF n'a jamais fait autant patienter»

«C'est insoutenable»

«Plus long que ma semaine»

«Oh mais à la fin la tension est palpable hein carrément mon souffle s’est calé au sien 😭»

Isabelle Balkany a été récemment relaxée dans une affaire d'injures et de diffamations contre la maire de Levallois-Perret. Avec son mari, ils sont au coeur d'un feuilleton judiciaire depuis 2013 pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Des faits graves et des conséquences graves. Patrick Balkany est allé en prison avant d'être libéré pour raisons de santé. Elle, elle y a échappé. Alors forcément, une petite histoire de films porno, ça ne va pas abattre Isabelle Balkany.

Pour le coup, lui, il a très bien compris comment utiliser Instagram:

