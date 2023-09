People

Ces deux stars étaient très complices à la Fashion Week de Paris

Au premier rang du défilé printemps/été 2024 d'Acne Studios à Paris, Kylie Jenner et Rosalía ont partagé un moment de complicité et de rires, à la plus grande joie de leurs fans.

L'une des bromances version féminine bien connue de Hollywood a à nouveau frappé, et c'est dans le front row de la Fashion Week de Paris qu'on a pu apercevoir le duo aussi glamm' que haut en couleur: Kylie Jenner et Rosalía. Les deux femmes ont partagé un moment de complicité au défilé printemps/été 2024 d'Acne Studios.

La magnat du make-up de 26 ans n'est pas passée inaperçue: elle portait une robe à la coupe sirène rouge vif à manches longues, et tombant jusqu'au sol. Avec sa coupe à frange et ses lunettes de soleil, la star arborait un petit air à la Kris Jenner. Rosalía avait pour sa part opté pour un look sobre: une robe noire et des talons argentés, rehaussés par un sac rose clair.

THE duo. source: twitter

source image: twitter

Leur complicité en images👇 Vidéo: extern / rest

On aurait bien aimé être une mouche - ou une punaise de canapé - pour savoir ce que les deux stars se sont susurré. Débattaient-elles de leurs histoires de cœur? Kylie a-t-elle raconté les coulisses du bisou avec son nouveau chéri Timothée Chalamet, lors du concert de Beyoncé lundi 4 septembre, devenu viral?

On peut essayer d'échafauder des scénarios👇 source images: twitter

Si l'acteur franco-américain n'était pas présent à l'événement, Kylie semblait loin d'être mélancolique. La star de 26 ans a su bien occuper son temps avec Rosalía. Bras dessus bras dessous, les deux stars ont même reproduit leur moue devenue un meme mythique sur les réseaux, au plus grand plaisir de leurs fans:

La relation chaleureuse entre les deux célébrités n'est pas récente. Comme le rappelle le site Pop Buzz, Rosalía avait participé au remix du single de Travis Scott, «Highest in the Room». Le rappeur était alors encore en couple avec Kylie, et les deux femmes avaient bien accroché. Depuis, elles partagent régulièrement des clichés de leurs moments LOL sur leurs réseaux respectifs.

