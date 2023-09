Le public est habitué à voir Kim K avec des longs cheveux lisses. images: instagram

People

La nouvelle tête de Kim Kardashian choque la Toile

La star de l'émission Les Kardashian a fait le buzz sur internet avec son nouveau look capillaire.

Hééééé non, Kim Kardashian ne ressemble plus à ça. Du moins sur Instagram. La star de télé-réalité a tenu à marquer le coup pour faire la Une du magazine CR Fashion Book. C'est une véritable métamorphose qu'a subie la star de télé-réalité pour fêter les 10 ans de la revue bimensuelle fondée par Carine Roitfeld. La star de 42 ans a donc laissé tomber sa coupe de cheveux signature - soit un brushing extra-long et ultra-lisse - et a opté pour une coupe très, très courte.

Le reste du look participe à créer une atmosphère un peu rock'n'roll et cinématique: débardeur tâché, soutien-gorge en transparence, cigarette, ambiance noir-blanc.

Et voici la nouvelle tête de Kim👇

Si le changement de tête est radical, il est néanmoins temporaire. En effet, la belle n'a pas réellement saisi une paire de ciseaux pour se doter d'une coupe en brosse. Kim s'est contentée d'enfiler une perruque presque invisible. Une habitude pour celle qui joue souvent les mannequins pour divers magazines, ou sur les tapis rouges. Cet artefact permet à l'Américaine de faire des «180 degrés» quand il s'agit de ses looks capillaires. Elle n'hésite ainsi pas à passer des extensions XXL au carré court, ou du brun au blond platine, en passant par des perruques rose pastel. A chaque fois, ses looks font le buzz et deviennent tendance, en étant hardiment imités par ses fans.

Posté sur Instagram, l'éditorial de CR Fashion Book a cependant causé une petite commotion sur la Toile. Pour nombre d'internautes, pas de doutes: la coupe fait furieusement penser à une certaine «architecte devenue influenceuse» - soit la nouvelle compagne de Kanye West, Bianca Censori.

La compagne de Ye👇 Bianca Censori. Un petit effet miroir? instagram

D'autres reconnaissent des appâts empruntés à Julia Fox. Clin d'œil assumé en direction de son turbulent ex, ou hasard stylistique? Nombre de fans ont fait savoir qu'ils n'étaient pas dupes:

«Le look de Bianca Censori !» instagram

«Pourquoi elle ressemble à la femme de Ye Bianca 😭😭😭😭😭» instagram

«La Julia Foxification de Kimberly Kardashian» instagram

De son côté, le magazine explique sa démarche en légende, en expliquant que sa muse aurait «émergé de ses origines de la télé-réalité, pour monter au sommet du monde des affaires». Le magazine la présente comme une «pionnière des efforts révolutionnaires pour la réforme pénitentiaire».

«#KimKardashian est la muse qui brise les barrières de cette génération et qui redéfinit ce que signifie être inspiré» La légende de la Une de CR Fashion Book sur Instagram

Tout un programme.

Les autres clichés👇 source: instagram

source: instagram

source: instagram

Pour rappel, la 4ème saison du show Les Kardashian sortira ce 28 septembre sur Disney+.

