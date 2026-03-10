Ça va devenir sauvage: voici les fails les plus drôles de la semaine! Image: instagram/watson

Besoin de rire? Nous avons ce qu'il vous faut

Le soleil laisse place à la pluie et nous voilà (encore) au début d'une semaine où il fait bon de pouvoir s'échapper un peu du quotidien. Rien de tels que quelques Fails bien sentis pour cela.

De rien, c'est gratuit!

C’est parti!

Les influenceurs culinaires n’ont pas toujours la vie facile.

Comme nous sommes déjà en mars, nous pouvons lentement mais sûrement commencer à nous réjouir de l’été, non?

C’est quand même très mignon.

Parfois, la vraie victoire consiste simplement à s’accommoder d’un échec.

Voici encore quelques images…

ÇA, on appelle sans doute une nuit vraiment très difficile.

Le pire fail de la semaine.

Des choses comme ça arrivent vraiment? Comme ça, tout simplement?

Ah, cette marque, je la connais, elle est cool!

Dans la catégorie «les choses qui vont te tuer cette nuit»:

Pikachu, encore une fois.

Pourquoi le Pikachu des aires de jeux est-il toujours aussi flippant?

Le mème fail de la semaine:

Le fail, c’est toi quand tu vois des cous poilus.

Merci de fumer.

Rien ne vaut un joli fan-art <3

5,89 dollars pour un sandwich à l'enfant? Une bonne affaire!

Sandwich pour enfants croustillant.

Surprise!

Nous aussi, ours. Nous aussi.

Et puisque nous sommes sur le thème des jouets: la contrefaçon de la semaine.

The Sinpusen.

Veuillez jeter le papier toilette dans la poubelle (et les enfants dans la cuvette?).

(Design de la semaine plutôt douteux.)

Au fait, avons-nous déjà eu droit au tatouage de la semaine?

Pouce levé pour cet exemplaire!

La saison des glaces arrive bientôt, youpi!

La preuve que le Japon vit déjà en l’an 3000.

Vieux, mais touuuuuuujours…

…et tcho bonne!

Bonus-win

C’est vraiment joli, non?

