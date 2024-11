De la moustache en veux-tu en voilà!

Une nouvelle tendance obsède les stars: vous validez?

Elle s'en va et elle revient. Movember aidant, la moustache a de nouveau le vent en poupe chez les stars. Mais certaines célébrités la portent mieux que d'autres. Et vous, vous en pensez quoi?

Oui, la moustache is back. D'abord parce que c'est le mois de novembre et que, pour la bonne cause, certaines personnes laissent leur pilosité s'exprimer entre leur nez et leur lèvre supérieure. Mais aussi parce que des célébrités l'adoptent et créent ainsi un effet de mode.

A commencer par le chanteur Benson Boone et son look des années 1980. Il est probablement le porte-drapeau de la moustache 2024. Actuellement, on voit aussi Timothée Chalamet avec une moustache sur le tournage de Marty Supreme.

«Ça rend tout le monde sexy puissance 10» a balancé l'animatrice Stephanie Rene’e York Williams dans un podcast pour TMZ. Son coanimateur Wyld Young a également remarqué la tendance chez les people de Hollywood, ciblant Travis Kelce, le petit ami de Taylor Swift.

Mais parce que votre avis compte plus que celui de TMZ, voici neuf célébrités avec et sans moustache. A vous de juger!

Timothée Chalamet

La moustache endurcit le visage d'ange de Tim. Non? GC Images

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Bradley Cooper

Les yeux océan de Bradley sont encore plus saillants avec la moustache. GC Images

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Benson Boone

Il est partout, en ce moment, et sa moustache aussi.

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Jacob Elordi

On valide dans les deux cas. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Logan Paul

On fait encore moins confiance à Logan avec une moustache, non? Oui, on juge sévère. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Henry Cavill

En ce qui nous concerne, on le préfère largement sans poils sous le nez. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Jean Dujardin

En mode Zorro. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Travis Kelce

Le chéri de Taylor Swift en impose, avec ou sans barbe. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

Tom Selleck (la base)

Ok, la photo de droite ne lui rend pas justice. Il y a quelques années d'écart entre les deux. source: dr

Avec ou sans moustache? Avec! Sans! Voter

