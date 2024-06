Jared Leto au restaurant, c'est toute une histoire. instagram jaredleto

People

Jared Leto est ce vieux avec qui on a envie d'aller au resto

L'acteur et chanteur a posté sur son compte Instagram une vidéo qui le montre dans un resto le soir. Il a prouvé en trois points qu'il était bel et bien une personne âgée.

On l'oublie souvent, mais Jared Leto n'a pas de 33 ans comme Jésus Christ, son sosie. Il en a 52 ans. Il a partagé sur Instagram une vidéo le montrant à la table d'un restaurant guindé et festif, c'est-à-dire sombre et bruyant.

La vidéo est un montage de plusieurs séquences durant une soirée avec, vraisemblablement, des amis.

Le post, vu plus de 3 millions de fois, s'intitule: «POV: tu vas dîner avec Jared Leto». Et dîner au resto avec l'acteur de Requiem for a Dream, c'est comme dîner avec vos parents. La preuve en trois points.

C'est très fort!

D'abord, Jared Leto est très sensible au bruit. Il met des boules Quies qu'il enfonce si violemment dans ses oreilles qu'elles sont probablement tombées dans sa gorge. Il a écrit en légende de cette vidéo:

«Pourquoi les restaurants sont toujours si bruyants?»

Effectivement, on l'entend en regardant la séquence, il y a passablement de bruit.

Pardon? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? instagram jaredleto

Pour appuyer son argument, il se met tout à coup à faire semblant de téléphoner à un citron posé sur la table: «Non, non, je ne t'entends pas, là.» Quel farceur ce Jared.

Quelqu'un peut dire à Jared Leto que les citrons ne parlent pas? instagram jaredlto

Jared Leto est donc très fragile des tympans, lui qui est musicien et souvent en tournée. Mais il assume complètement d'être cette personne âgée qui ne supporte pas le brouhaha, ce qui le rend attendrissant, voir sexy. (oups!)

«La seule raison qui fait que je survive là, maintenant, c'est parce que j'ai des boules Quies» Jared Leto, cette personne âgée à qui on a envie de faire un câlin.

Il lit le menu en utilisant la lampe de son téléphone

Vous avez probablement déjà vu vos parents faire ça. Ils n'utilisent pas la lumière de l'écran de leur smartphone. Non, ce n'est pas assez lumineux et ils ne savent probablement pas comment augmenter l'intensité. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? IIs enclenchent la lampe de poche de leur téléphone, histoire que tout le restaurant puisse lire avec eux le menu. Très souvent, ils reposent leur smartphone, lampe de poche côté table et oublient de l'éteindre.

On ne sait pas si Jared Leto a atteint ce climax, néanmoins, il lit le menu avec la lampe de poche, parce que bon sang de bonsoir! On ne voit rien!

Nos parents au resto, la même. instagram jaredleto

Il a rapidement besoin d'une petite laine

Comme vos parents les soirs d'été sur la terrasse d'un restaurant de filets de perche au bord du lac Léman, Jared Leto peut avoir froid, parce que comme dirait votre mère: «Il faut se méfier, le fond de l'air est frais!» C'est donc emmitouflé dans une couverture que Jared Leto passera la fin de sa soirée et contrairement aux boules Quies qu'il avait probablement amenées, le plaid lui a été prêté par le restaurant, à en croire ce qu'il en dit avec humour:

«N'a probablement pas été lavé depuis 10 ans, mais c'est pas grave» Jared Leto, cette personne âgée snob.

Il fait frais, nan? instagram jaredleto

Bizarrement, en regardant cette vidéo, on se dit que ça doit être marrant de dîner avec Jared Leto. La gériatrie serait-elle le nouveau cool? Ok, il n'est pas si vieux, mais en tout cas, il agit comme tel et il n'y a rien de mal à ça.

Pour voir la vidéo complète, par ici:

Vidéo: instagram

