Brooklyn Beckham a «subtilement» fait allusion à sa querelle familiale avec sa famille dans une publicité à l'occasion e la Coupe du Monde de la FIFA. Vidéo: watson

Le fils des Beckham gagne de l'argent sur la rupture familiale

Cinq mois après la révolte aussi publique qu'explosive du rejeton aîné de David et Victoria Beckham, Brooklyn, 27 ans, ne semble toujours pas prêt à enterrer la hache de guerre... D'autant que cette rupture lui permet désormais de se faire de l'argent sur le dos de sa famille.

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«A quelque chose malheur est bon», dit un célèbre dicton de Jean De La Fontaine. On ne sait pas s'il connait l'homme de lettres, mais, en tout cas, ce n'est pas Brooklyn Beckham qui dira le contraire. Alors que le fils aîné du clan garde les ponts ostensiblement coupés avec ses parents, ainsi qu'avec ses frères et sœurs, le voilà qui en joue même dans des publicités.

L'aspirant mannequin et cuisinier s'est associé à la société de livraison de repas DoorDash pour une courte vidéo promotionnelle, à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA.



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Calé dans un canapé, Brooklyn lance à la caméra:

«Vous vous demandez sans doute pourquoi je regarde la Coupe du Monde de la FIFA 2026 depuis chez moi?»

Le nepo baby laisse échapper un petit rire. «C’est une longue histoire», poursuit-il, avant de se lever et de jeter une pile de billets de football sur la table basse avec nonchalance. La vidéo s'achève sur un message énigmatique à l'écran: «C'est compliqué. Plus d'infos bientôt.»

Pas besoin d'avoir fait Harvard ni l'EPFL pour comprendre l'allusion à la querelle avec son célèbre ex-footballeur de père, désormais propriétaire de l'Inter Miami. En tout cas, les internautes se sont fait un plaisir de se répandre en commentaires mitigés sous la publication - certains la jugeant très maligne, beaucoup d'autres... complètement inappropriée.

«T'es à la maison parce que tu as divorcé de toute ta famille?»

«Parce que ta femme te paie pour rester chez toi»

«Il me rappelle le prince Harry»

«Pourquoi utiliser DoorDash? Il est parfaitement capable de cuisiner tout seul des plats simples et fades»

«Tu n'es même pas à la maison. Appelle ta sœur»

En effet. Comme l'ont relevé de nombreux commentateurs, la mise en ligne de cette publicité sur le compte de Brooklyn Beckahm et celui du géant de livraison intervient (assez mal), deux jours seulement après une nouvelle tentative du clan Beckahm de renouer avec le fils rebelle.

Selon Page Six, il était environ 14 heures lorsque la fille cadette de David et Victoria, Harper, 14 ans, s'est présentée au domicile de son frère aîné à Los Angeles pour lui déposer une lettre. L'adolescente a été photographiée en train de descendre d'un SUV noir et de s'approcher prudemment de la maison de Beverly Hills.

La plus jeune enfant du couple Beckham se trouvait en Californie pour soutenir son père lors de la cérémonie qui lui a été consacrée sur le Hollywood Walk of Fame. L'ancien footballeur professionnel était entouré de (presque) toute sa famille lors de la remise de cette distinction prestigieuse.

La famille Beckham quasiment au complet autour de David, dont le nom trône aujourd'hui la célèbre Walk of Fame. Keystone

La visite impromptue d'Harper chez son aîné n'a toutefois pas porté ses fruits, puisque ni Brooklyn ni son épouse, Nicola Peltz Beckham, n'étaient présents. Harper a donc tourné les talons quelques instants plus tard, sans demander son reste.

Il s'est avéré plus tard que Brooklyn Beckham se trouvait à New York, où le jeune homme a partagé des photos de lui en plein footing. En revanche, un représentant n'a pas tardé à faire savoir ce que pensait l'intéressé de cette démarche, via un communiqué de presse acerbe transmis à plusieurs médias:

«Le fait que des photographes aient été présents lors de la remise de la lettre en dit long: tout était mis en scène pour les caméras» Un représentant de Brooklyn et Nicola Peltz-Beckham

Dimanche, c'est au tour de proches de David et Victoria de donner la réplique dans le Daily Telegraph: «Il est incroyablement triste que cette horrible accusation soit portée contre une jeune fille innocente, qui regrette désespérément son frère. Il n’y avait rien à dire du tout, donc inventer cette accusation odieuse est vraiment inutile.»

Alors que les tensions familiales ne vont pas en s'apaisant, une chose est sûre: ce ne sont pas des piques lancées par voie de spot publicitaire qui risquent d'adoucir la situation. (mbr)

Pour de plus amples détails sur la rupture amère de la famille Beckham... Meghan Markle mijote un nouveau coup avec le fils des Beckham

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