Le fils des Beckham gagne de l'argent sur la rupture familiale
«A quelque chose malheur est bon», dit un célèbre dicton de Jean De La Fontaine. On ne sait pas s'il connait l'homme de lettres, mais, en tout cas, ce n'est pas Brooklyn Beckham qui dira le contraire. Alors que le fils aîné du clan garde les ponts ostensiblement coupés avec ses parents, ainsi qu'avec ses frères et sœurs, le voilà qui en joue même dans des publicités.
L'aspirant mannequin et cuisinier s'est associé à la société de livraison de repas DoorDash pour une courte vidéo promotionnelle, à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA.
Calé dans un canapé, Brooklyn lance à la caméra:
Le nepo baby laisse échapper un petit rire. «C’est une longue histoire», poursuit-il, avant de se lever et de jeter une pile de billets de football sur la table basse avec nonchalance. La vidéo s'achève sur un message énigmatique à l'écran: «C'est compliqué. Plus d'infos bientôt.»
Pas besoin d'avoir fait Harvard ni l'EPFL pour comprendre l'allusion à la querelle avec son célèbre ex-footballeur de père, désormais propriétaire de l'Inter Miami. En tout cas, les internautes se sont fait un plaisir de se répandre en commentaires mitigés sous la publication - certains la jugeant très maligne, beaucoup d'autres... complètement inappropriée.
En effet. Comme l'ont relevé de nombreux commentateurs, la mise en ligne de cette publicité sur le compte de Brooklyn Beckahm et celui du géant de livraison intervient (assez mal), deux jours seulement après une nouvelle tentative du clan Beckahm de renouer avec le fils rebelle.
Selon Page Six, il était environ 14 heures lorsque la fille cadette de David et Victoria, Harper, 14 ans, s'est présentée au domicile de son frère aîné à Los Angeles pour lui déposer une lettre. L'adolescente a été photographiée en train de descendre d'un SUV noir et de s'approcher prudemment de la maison de Beverly Hills.
Harper Beckham goes to Brooklyn’s LA mansion in desperate attempt to heal rift — but leaves seconds later without seeing him https://t.co/8Bi36Vckod pic.twitter.com/Lpks8qDXLI— Page Six (@PageSix) June 12, 2026
La plus jeune enfant du couple Beckham se trouvait en Californie pour soutenir son père lors de la cérémonie qui lui a été consacrée sur le Hollywood Walk of Fame. L'ancien footballeur professionnel était entouré de (presque) toute sa famille lors de la remise de cette distinction prestigieuse.
La visite impromptue d'Harper chez son aîné n'a toutefois pas porté ses fruits, puisque ni Brooklyn ni son épouse, Nicola Peltz Beckham, n'étaient présents. Harper a donc tourné les talons quelques instants plus tard, sans demander son reste.
Il s'est avéré plus tard que Brooklyn Beckham se trouvait à New York, où le jeune homme a partagé des photos de lui en plein footing. En revanche, un représentant n'a pas tardé à faire savoir ce que pensait l'intéressé de cette démarche, via un communiqué de presse acerbe transmis à plusieurs médias:
Dimanche, c'est au tour de proches de David et Victoria de donner la réplique dans le Daily Telegraph: «Il est incroyablement triste que cette horrible accusation soit portée contre une jeune fille innocente, qui regrette désespérément son frère. Il n’y avait rien à dire du tout, donc inventer cette accusation odieuse est vraiment inutile.»
Alors que les tensions familiales ne vont pas en s'apaisant, une chose est sûre: ce ne sont pas des piques lancées par voie de spot publicitaire qui risquent d'adoucir la situation. (mbr)