De gauche à droite: Miss Nord-Pas-De-Calais, Sabah Aïb, Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique et Laura Marque, Miss Aquitaine. instagram

Sondage

Et vous, vous auriez voté pour qui à Miss France?

Elle a beau avoir gagné, Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, n'était pas la favorite du public. De plus, d'autres prétendantes à la couronne ont obtenu un soutien massif sur les réseaux sociaux. Selon vous, qui aurait mérité la couronne?

Angélique Angarni-Filopon porte la couronne depuis un peu plus d'un jour, et déjà, d'autres Miss lui font de l'ombre. En effet, ce samedi 14 décembre, lors du célèbre concours de beauté en direct sur TF1, Miss Martinique, 34 ans, a gagné. Une première dans l'histoire du concours, puisqu'aucune Miss Martinique n'avait été élue jusqu'à présent et surtout, aucune Miss de plus de 30 ans.

Pour revivre cette soirée, par ici:

Mais Angélique Angarni-Filopon n'était pas le choix numéro un du public au second tour. C'était Miss Nord-Pas-De-Calais, Sabah Aïb, qui se positionnait comme favorite. Cette dernière a terminé première dauphine après avoir été le troisième choix du jury. Quant à la deuxième Dauphine, elle s'appelle Stella Vangioni et il s'agit de Miss Corse.

Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, a été élue Miss France 2025. instagram

Sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreux commentaires d'internautes qui continuent d'afficher leur soutien à Sabah Aïb, mais aussi à Laura Marque, Miss Aquitaine qui pourtant, ne fait même pas partie du top 5. Certains vont jusqu'à dire que Flora Coquerel, Miss France 2014 devrait être réélue tant elle surpasse les autres Miss. Elle faisait partie du jury exclusivement féminin composé entre autres de Sylvie Vartan, de la championne olympique d’athlétisme Marie-José Pérec ou encore de l'animatrice Cristina Cordula.

Sabah Aïb, Miss Nord-Pas-De-Calais, première dauphine.

Flora Coquerel, Miss France 2014 faisait partie du jury de Miss France 2025.

Selon des internautes, Laura Marque, Miss Aquitaine, aurait eu plus de chance à Miss Univers si elle avait gagné Miss France 2025. instagram

Angélique Angarni-Filopon n'a pas été élue uniquement sur des critères physiques. Son éloquence, son charisme et ses réponses aux questions posées par les membres du jury lui ont permis d'atteindre la couronne. Néanmoins, ça reste un concours de beauté. Au final, on regarde tous Miss France en jugeant leur visage et leur physique, et non leur diplôme en marketing et communication.

Du coup, on aimerait bien connaître votre avis. Si vous aviez voté ce samedi 14 décembre, qui aurait été votre premier choix?

Pour quelle Miss auriez-vous voté lors de Miss France 2025? Miss Martinique, Miss France 2025. Miss Aquitaine. Miss Nord-Pas-De-Calais. Miss France 2014 Voter

