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L'île de Santa Cristina et son palais sont à vendre à Venise

L&#039;île vénitienne et la villa de l&#039;héritier de l&#039;empire Swarkovski sont à vendre pour 24 millions d&#039;euros.
L'île privée vénitienne de l'héritier de l'empire du cristal Swarovski, Santa Cristina, est en vente chez Sotheby's.Image: Venice Sotheby's International Realty

Fan de Venise? Cette île privée et sa villa sont à vendre

Dotée de ses propres vignobles, de son port et même de sa propre chapelle, l'île de Santa Cristina, propriété du défunt magnat Gernot Langes-Swarovski, l’arrière-petit-fils du créateur de la marque de cristal, est à vendre. Vous avez quelques millions d'euros sous le coude? Venez, on vous fait visiter!
12.06.2026, 21:0312.06.2026, 21:03

C'est un lieu préservé, presque coupé du monde, inaccessible en vaporetti, les fameux bateaux-bus publics de Venise. Et pourtant, il se trouve à seulement une petite quarantaine de minutes en bateau du centre-ville de la Cité des Doges: l'île de Santa Cristina, bijou situé au milieu de la lagune, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Laissée à l’abandon pendant des siècles après le départ des dernières nonnes au 15e siècle, elle a retrouvé propriétaire en 1986 en la personne de Gernot Langes Swarovski, milliardaire et héritier de l'empire du cristal du même nom.

Attiré par l'île en raison de son écologie unique, le magnat, un authentique passionné d'agriculture, de flore et de faune, en a fait un exemple de développement durable et un temple dédié à Venise, accueillant des cours de yoga et de méditation ainsi que des résidences d'artistes.

«Sa passion a rendu son engagement envers l’île Santa Cristina extrêmement personnel», nite Christoph Völk, président du conseil d’administration de la Segnal Privatstiftung, propriétaire de l’île, dans un communiqué. «Grâce à son travail et à celui de la fondation, l’île a continué de prospérer et de contribuer à une meilleure compréhension et à la protection du lagon.»

Tout ce qu'il faut

Mais trêve de bavardages! Voici le descriptif concret de ce bien d'exception, dont la vente incombe à la prestigieuse maison Sotheby's. d'une taille de près de trente hectares, l'île comprend notamment une villa de neuf chambres et neuf salle de bains, une ferme indépendante, une petite chapelle, cinq bateaux, un hangar à bateaux, ainsi qu'un florilège de pontons pour amarrer ses embarcations.

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A cela s'ajoutent une piscine d'eau salée (chauffée, of course), des vergers biologiques d'abricotiers et de pruniers, une oliveraie, un potager, des ruches produisant du miel biologique et des fermes piscicoles traditionnelles. Sans oublier des vignobles encore en activité, qui permet à Santa Cristina de produire son propre vin, l'Ammiana, qui n'est généralement pas destiné à la vente et réservé à l'usage privé du propriétaire.

Et, sans plus attendre, voici quelques photos pour vous faire rêver!

L&#039;île vénitienne et la villa de l&#039;héritier de l&#039;empire Swarkovski sont à vendre pour 24 millions d&#039;euros.
La villa de plus de 800 mètres carrés qui surplombe les lieux, avec vue sur les Dolomites par temps clair.Image: Venice Sotheby's International Realty
L&#039;île vénitienne et la villa de l&#039;héritier de l&#039;empire Swarkovski sont à vendre pour 24 millions d&#039;euros.
La piscine d'eau de mer chauffée.Image: Venice Sotheby's International Realty
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La villa compte neuf chambres et autant de salles de bains réparties sur quatre étages.Image: Venice Sotheby's International Realty
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A l'extérieur, une véranda avec un grand espace repas, un barbecue et une rôtisserie à feu de bois.Image: Venice Sotheby's International Realty
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L'île dispose d'environ 7 acres de vignes produisant des raisins Merlot, Chardonnay et Cabernet.Image: Venice Sotheby's International Realty

Prix du tout? 24 millions d'euros. Avouez que pour avoir la paix et siroter son propre vin, ça vaut largement son prix.

Les négociations en cours sont tenues secrètes, tout comme les conditions de la vente. Mais une chose est sûre: le futur acquéreur devra prouver son attachement à la nature et son intention de préserver les lieux. «Le moment est venu pour la gestion d’Isola Santa Cristina de passer à un nouveau gardien, dont la passion pour l’écologie et la lagune assurera son avenir», note Christoph Völk.

Pas les fonds nécessaires? La même agence immobilière de luxe promeut également l'acquisition de la Villa Santa Caterina, sur l'île voisine de Mazzorbo, pour 2 millions d'euros. Mais ça, ce sera pour une autre visite. (mbr)

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